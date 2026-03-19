«Мир становится взрослым»: Ашимбаев объяснил новую геополитику и роль Трампа

Сегодня 2026, 10:35
katehon.com Сегодня 2026, 10:35
Фото: katehon.com

Современный мировой порядок переживает болезненный этап трансформации, в ходе которого государства вынуждены брать на себя ответственность за собственную безопасность. Об этом заявил Председатель Сената Маулен Ашимбаев, сообщает BAQ.KZ.

По его словам, сегодня глобальные центры силы стремятся сдержать нарастающие конфликты, включая войны в Европе и на Ближнем Востоке, которые могут выйти из-под контроля и привести к точке невозврата.

Отдельное внимание в своей статье он уделил политике Дональда Трампа, отметив, что происходящие изменения связаны не только с конкретными решениями, но и с глубинными процессами трансформации мировой системы.

«В последнее время популярно мнение, что нынешний мир из лицемерного стал циничным. Но это поверхностная оценка. На самом деле мир становится взрослым — а взросление болезненно. Больше нет одного “правильного” лидера, “хорошего парня”, берущего на себя роль опекуна и полицейского, нет универсальных ценностей и идеологий - теперь каждый несет ответственность за себя. Американцы вовремя поняли: глобальный альтруизм за счет национальных ресурсов не просто расточителен, но и способствует инфантилизму принимающей стороны», - отметил Маулен Ашимбаев.

Он подчеркнул, что действия США следует рассматривать как часть более широкой стратегии демонтажа прежнего миропорядка.

«Историческая миссия 47-го президента США -- сломать окончательно неработающую парадигму старого мира и заставить его повзрослеть. Дональд Трамп, с его готовностью идти на конфликт и пренебрежением к дипломатическим условностям, во многом соответствует этой роли. Непредсказуемость и управляемый хаос его решений противостоят стихийному хаосу, который может выйти из-под контроля», - отметил спикер.

По оценке Ашимбаева, мир движется к новой модели международных отношений, где устойчивость формируется не через глобальные институты, а через сеть региональных игроков.

«Это сложный мир, где государства должны сами нести ответственность за свою безопасность. Мир не стал стабильнее и уже не будет прежним. Это более опасный и непредсказуемый порядок, но он также более прямолинейный и открывающий возможности для стран Глобального Юга. Он дает амбициозным средним державам, включая Казахстан, шанс на развитие по собственным моделям», - подчеркнул он.

В этих условиях Казахстан, обладая ресурсным и транзитным потенциалом, усиливает свои позиции как самостоятельный и равноправный участник глобальных процессов.

«Казахстан - не “младший партнер”, а полноценный участник глобального рынка, обладающий как ресурсами, так и транзитными возможностями. Это позволяет нам конвертировать свои преимущества в геополитический актив», - отметил Ашимбаев.

Таким образом, Казахстан последовательно укрепляет позиции самостоятельного игрока и наращивает влияние в формирующемся мировом порядке.

