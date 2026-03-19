По его словам, сегодня глобальные центры силы стремятся сдержать нарастающие конфликты, включая войны в Европе и на Ближнем Востоке, которые могут выйти из-под контроля и привести к точке невозврата.

Отдельное внимание в своей статье он уделил политике Дональда Трампа, отметив, что происходящие изменения связаны не только с конкретными решениями, но и с глубинными процессами трансформации мировой системы.

«В последнее время популярно мнение, что нынешний мир из лицемерного стал циничным. Но это поверхностная оценка. На самом деле мир становится взрослым — а взросление болезненно. Больше нет одного “правильного” лидера, “хорошего парня”, берущего на себя роль опекуна и полицейского, нет универсальных ценностей и идеологий - теперь каждый несет ответственность за себя. Американцы вовремя поняли: глобальный альтруизм за счет национальных ресурсов не просто расточителен, но и способствует инфантилизму принимающей стороны», - отметил Маулен Ашимбаев.

Он подчеркнул, что действия США следует рассматривать как часть более широкой стратегии демонтажа прежнего миропорядка.

«Историческая миссия 47-го президента США -- сломать окончательно неработающую парадигму старого мира и заставить его повзрослеть. Дональд Трамп, с его готовностью идти на конфликт и пренебрежением к дипломатическим условностям, во многом соответствует этой роли. Непредсказуемость и управляемый хаос его решений противостоят стихийному хаосу, который может выйти из-под контроля», - отметил спикер.

По оценке Ашимбаева, мир движется к новой модели международных отношений, где устойчивость формируется не через глобальные институты, а через сеть региональных игроков.

«Это сложный мир, где государства должны сами нести ответственность за свою безопасность. Мир не стал стабильнее и уже не будет прежним. Это более опасный и непредсказуемый порядок, но он также более прямолинейный и открывающий возможности для стран Глобального Юга. Он дает амбициозным средним державам, включая Казахстан, шанс на развитие по собственным моделям», - подчеркнул он.

В этих условиях Казахстан, обладая ресурсным и транзитным потенциалом, усиливает свои позиции как самостоятельный и равноправный участник глобальных процессов.

«Казахстан - не “младший партнер”, а полноценный участник глобального рынка, обладающий как ресурсами, так и транзитными возможностями. Это позволяет нам конвертировать свои преимущества в геополитический актив», - отметил Ашимбаев.

Таким образом, Казахстан последовательно укрепляет позиции самостоятельного игрока и наращивает влияние в формирующемся мировом порядке.