Казахстан становится центром притяжения для IT-талантов

Казахстан становится привлекательным для IT-специалистов со всего мира, передает BAQ.kz.

В рамках реализации поручения Главы государства, программа Digital Nomad Residency, запущенная в январе 2025 года стала важным ответом на стратегическую задачу по превращению страны в один из ведущих региональных IT-центров.

На текущий момент по программе подано уже более 700 заявок из 30 стран мира, а свыше 120 специалистов успешно получили официальный статус. К 2030 году планируется подготовить 10 000 специалистов в сфере AI и увеличить экспорт IT-услуг до 5 млрд долларов. Достижение этих показателей требует кратного ускорения, которое возможно только при активном взаимодействии местных талантов и привлеченных экспертов.

Казахстан доказывает, что наша экосистема становится магнитом для профессионалов из Кремниевой долины и ведущих вузов мира. Один из ярких примеров, семья из США, получившая Digital Nomad Visa. Он выпускник Stanford, Head of Graph AI в VirtuousAI, супруга выпускница UC Berkeley, визуальный дизайнер. Для реализации своих амбиций они выбрали Казахстан. Весь путь, от подачи заявки до получения документов, занял всего 5 дней. Это тот стандарт скорости и сервиса, который мы создаём для глобальных талантов.

Эта программа запущена в январе 2025 года по поручению Главы государства. Уже получено более 600 заявок от экспертов в AI, Big Data и кибербезопасности. Весь процесс проходит онлайн через Astana Hub с полным сопровождением.