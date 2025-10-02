Известный инвестор и эксперт в области искусственного интеллекта, CEO Sinovation Ventures и 01.AI Кай-Фу Ли выступил на пленарном заседании Digital Bridge 2025 в Астане. В своём обращении он подчеркнул, что Казахстан занимает уникальное место на карте цифрового развития, соединяя Запад и Восток, передаёт BAQ.KZ.

"Для меня большая честь вновь вернуться в Астану, в этот цифровой хаб. Всего несколько месяцев назад это была мечта, а сегодня мы видим, как Казахстан пробивает путь для искусственного интеллекта. Вы должны гордиться тем, что создаёте экосистему, способную соединять разные страны и регионы", — отметил Кай-Фу Ли.

Он напомнил, что занимается машинным обучением уже более 45 лет и наблюдал развитие технологий по всему миру, но нынешний прогресс в области ИИ назвал уникальным. По его словам, новые инструменты делают людей более продуктивными и креативными.

"Это не просто чат-боты, а феноменальный набор инструментов, который изменит картину будущего бизнеса, организаций и даже стран. ИИ создаёт цифровых помощников и работников, которые способны многократно повысить производительность", — добавил спикер.

Кай-Фу Ли также отметил, что роль Правительства в развитии искусственного интеллекта — объединять усилия бизнеса, венчурного капитала и академической науки.

"Силиконовая долина возникла в США, Китай развивает собственные модели и приложения, делясь опытом со всем миром. Казахстан же, благодаря Digital Bridge, находится в уникальной позиции, чтобы объединять Запад и Восток, инвесторов и стартапы, бизнес и академическое сообщество", — сказал он.

В заключение Кай-Фу Ли подчеркнул, что Казахстан способен стать не только региональным центром цифровой трансформации, но и глобальным мостом идей, технологий и сотрудничества.