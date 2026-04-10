В Казахстане увеличивается доля пожилого населения. По итогам 2025 года индекс старения составил 32,9 на 100 детей, тогда как годом ранее он был на уровне 31,1, передает BAQ.KZ.

Этот показатель означает, что на каждые 100 детей в возрасте до 15 лет в стране приходится почти 33 человека старше 65 лет.

Разница заметна и между городом и селом. В городах население «стареет» быстрее - здесь индекс достиг 34,9. В сельской местности он ниже и составляет 29,6.

Где население моложе

Самые низкие показатели зафиксированы в южных регионах. В Мангистауской области индекс составляет всего 16,2, в Туркестанской - 17,2, а в Шымкенте - 17. Это говорит о том, что здесь преобладает молодое население и больше детей.

Где население старше

Совсем другая ситуация наблюдается на севере и востоке страны.

Самый высокий индекс - в Северо-Казахстанской области (84,1), Восточно-Казахстанской (80,7) и Костанайской (71,3). Высокие значения также отмечены в Павлодарской и Карагандинской областях.

В крупных городах показатели отличаются: в Алматы индекс составляет 38,3, а в Астане - 22,9.

Что означает этот показатель

Индекс старения показывает соотношение пожилых людей и детей. Чем он выше, тем больше в регионе людей старшего возраста.

Рост этого показателя говорит о постепенном старении населения - тенденции, которая наблюдается во многих странах.