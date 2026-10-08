Казахстан стремительно переезжает в города: урбанизация обогнала прогнозы

Доля городского населения Казахстана достигла 64,2% — этот показатель оказался выше прогнозов, которые специалисты делали несколько лет назад. За шесть лет доля горожан выросла на 5,2 процентного пункта, а с 2010 года — почти на 8 п. п. При этом урбанизация в стране в последние годы заметно ускорилась. Если раньше доля городского населения увеличивалась примерно на 0,2–0,3 п. п. в год, то в 2024 году прирост составил 0,5 п. п., а в 2025-м — 0,6 п. п.

Самый высокий уровень урбанизации среди областей зафиксирован в Карагандинской области — 82,8%. В регионе девять городов, а высокая доля городского населения исторически связана с промышленным развитием и расположением крупных месторождений. В пятерку регионов с наиболее высокой долей горожан также входят Улытауская область — 79,7%, Актюбинская — 76,7%, Павлодарская — 71,7% и Восточно-Казахстанская — 67,9%. На противоположном полюсе находятся преимущественно южные сельскохозяйственные регионы. В Туркестанской области в городах проживают 25,5% населения, в Алматинской — 19,4%.

При этом показатель Алматинской области может не полностью отражать реальную картину: часть жителей пригородов работает в Алматы, оставаясь зарегистрированной в сельской местности. С 2010 года сильнее всего доля городского населения выросла в Костанайской области — на 11,6 п. п., Западно-Казахстанской — на 11,3 п. п., Акмолинской — на 10,7 п. п. и Северо-Казахстанской — на 10,1 п. п. За этот же период численность городских жителей Казахстана выросла на 44,2% и достигла 13,2 млн человек. Численность сельского населения увеличилась всего на 4,6%.

Особенно быстро росло население мегаполисов. В Астане оно увеличилось в 2,5 раза, в Алматы — на 60,2%, в Шымкенте — на 75,3%. Значительный рост численности горожан также зафиксирован в Мангистауской области — на 53%, Туркестанской — на 45,5%, Атырауской — на 44% и Актюбинской — на 43,1%. В 10 из 20 регионов за этот период одновременно росло городское население и сокращалось сельское. Особенно заметно это в северных областях. Например, в Костанайской области численность сельчан снизилась на 29,5%, тогда как горожан стало на 13% больше.

Одним из факторов остается внутренняя миграция. По данным за первое полугодие 2026 года, положительное сальдо межрегиональной миграции среди областей зафиксировано только в Алматинской и Акмолинской областях. При этом Астана остается главным центром притяжения мигрантов: за январь–июнь в столицу прибыло 89,9 тыс. человек. Больше всего новых жителей приехало из Туркестанской области — 9,5 тыс. человек, Алматы — 8,3 тыс. и Шымкента — 5,8 тыс.

При этом отрицательное сальдо миграции зафиксировано в 15 регионах. Наибольшие потери отмечены в Туркестанской области — 19,6 тыс. человек, Жамбылской — 9,2 тыс. и Жетысуской — 5,7 тыс. Ускорение урбанизации уже превысило прежние прогнозы. Согласно базовому сценарию прогноза, подготовленного в 2022 году специалистами Центра развития трудовых ресурсов, доля городского населения в 2026 году должна была составить 63%, а отметки 63,9% страна должна была достичь только в 2029 году. Фактически показатель 64,2% был достигнут уже в сентябре 2026 года.

С учетом новых тенденций прогнозируется дальнейший рост. К 2035 году в городах могут жить 68,3% населения Казахстана, к 2040 году — 70,6%, а к 2050 году — 75,2%. Такой рост потребует развития жилищного фонда, транспорта, коммунальных сетей и социальной инфраструктуры, а также управления миграционными потоками, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на крупнейшие города. Особенно высокий уровень урбанизации к 2050 году прогнозируется в Карагандинской, Актюбинской и Павлодарской областях — 94,8%, 92,6% и 85,3% соответственно.

При этом ситуация в регионах с высокой долей сельского населения будет развиваться по-разному. В Алматинской области уровень урбанизации, согласно прогнозу, может снизиться с 19,3% в 2025 году до 16,9% к 2050-му. В Туркестанской области, напротив, доля сельского населения может вырасти с 25,3% до 34,9%, что связывают с дальнейшим развитием сельского хозяйства.