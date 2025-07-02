Казахстан продолжает укреплять своё присутствие на глобальной арене. Страна развивает дипломатическую сеть, расширяет безвизовое пространство и заключает международные договоры в сфере правовой помощи. В этом материале корреспондента BAQ.KZ рассказываем, какие направления охватывает внешняя политика Республики по данным Министерства иностранных дел.

Разветвлённая сеть миссий по всему миру

По состоянию на 2025 год у Казахстана насчитывается 73 дипломатических представительства за рубежом. Из них более 50 — это полноценные посольства, открытые в странах, представляющих особую стратегическую и экономическую важность. Казахстан представлен в Европе, Азии, СНГ, Северной и Южной Америке, а также на Ближнем Востоке и в Африке.

Консульские учреждения играют не менее важную роль. Они активно работают в таких крупных странах, как Германия, где казахстанские консульства расположены сразу в четырёх городах — Франкфурте, Мюнхене, Ганновере и Бонне.

В Китае казахстанские интересы представлены в Шанхае, Урумчи и Гонконге. Кроме того, работают консульства в США, ОАЭ, Турции, России и других странах, где проживают казахстанские диаспоры и ведутся активные внешнеэкономические связи.

Безвизовый режим: открытая страна для мира

Одним из приоритетов внешнеполитической стратегии Казахстана является развитие визовой открытости. На сегодняшний день граждане более 80 стран могут въезжать в Казахстан без визы, либо получать электронные визы или визы по прибытии.

Безвизовый режим действует для государств, с которыми Казахстан имеет тесные исторические, экономические и культурные связи. Среди них — Россия, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, Турция, Китай, Южная Корея, ОАЭ, Бразилия и Сербия.

Для граждан ряда стран, таких как Индия, Австралия, Саудовская Аравия и Иордания, Казахстан предоставляет возможность оформить электронную визу или получить её прямо по прибытии в аэропорт. Эти меры упрощают туристические и деловые поездки, способствуют притоку инвестиций и развитию международного сотрудничества.

Международное правовое сотрудничество: от экстрадиции до передачи осуждённых

Казахстан активно развивает международное правовое взаимодействие. Важнейшим инструментом в этой сфере стали соглашения об экстрадиции, правовой помощи и передаче осуждённых лиц.

На сегодняшний день Казахстан имеет экстрадиционные соглашения более чем с двенадцатью странами. В Европе это Испания, Италия, Болгария, Венгрия, Румыния и Турция. В Азии партнёрами по этим соглашениям выступают Китай, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Вьетнам, Иордания и Южная Корея. Страны СНГ, включая Узбекистан, Кыргызстан и Украину, также входят в этот список.

Помимо этого, Казахстан заключил соглашения о взаимной правовой помощи (MLAT) с рядом государств. В их числе — США и Великобритания, с которыми договоры были подписаны в 2016 году, Южная Корея (2003) и Бразилия (2018). Эти соглашения позволяют более эффективно проводить расследования, обмениваться доказательствами и противодействовать транснациональной преступности.

Отдельным направлением стало сотрудничество по передаче осуждённых лиц. Казахстан имеет такие договорённости с примерно 26 странами. Среди них — Индия, Сербия, Бразилия, а также страны СНГ, с которыми действует многосторонняя конвенция.

Казахстан — надёжный партнёр на международной арене

Дипломатическая и правовая архитектура Казахстана отражает стремление государства быть частью глобального диалога. Разветвлённая сеть представительств, открытые визовые коридоры и соглашения по правовой помощи демонстрируют зрелость внешнеполитического курса. Всё это работает на имидж Казахстана как стабильного, открытого и ответственного партнёра в международных отношениях.