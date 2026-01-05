Казахстан последовательно наращивает потенциал национального торгового флота и обновляет суда с учётом климатических и логистических вызовов Каспийского моря. Сегодня под государственным флагом работают 18 судов — 10 танкеров, 5 сухогрузов и 3 контейнеровоза, которые играют ключевую роль во внешнеторговых и транзитных перевозках страны, передает BAQ.kz.

По итогам 2025 года суда под казахстанским флагом перевезли около 3,5 млн тонн грузов, обеспечив почти 50% всех морских перевозок из портов Казахстана. Эти показатели отражают растущее значение национального флота в системе международной логистики и на Транскаспийском направлении.

Паромная логистика

Для повышения устойчивости перевозок в 2025 году Казахстан приобрёл четыре автомобильных парома. Их ввод в эксплуатацию запланирован на лето 2026 года на маршруте Курык — порты Азербайджана, что позволит увеличить пропускную способность каспийского коридора и снизить логистические риски.

Флот нового поколения для мелководного Каспия

Отдельный фокус сделан на адаптацию судов к снижению уровня воды в Каспийском море. Прорабатываются проекты судов нового поколения с меньшей осадкой и более широкой конструкцией, что обеспечивает устойчивость, безопасность и сохранение грузовместимости даже в условиях мелководья.

Контейнерный рывок

В сентябре на судоверфи Baku Shipyard размещён заказ на строительство двух контейнеровозов вместимостью 780 ДФЭ, что более чем вдвое превышает возможности действующих судов (350 ДФЭ). Осадка новых судов составит 4,5 метра, полностью соответствуя текущим условиям Каспия.

Сухогрузы из Китая и запуск в 2028 году

Параллельно компания KTZ Express Shipping планирует строительство шести сухогрузов с аналогичной осадкой. Заказ будет размещён на судостроительных заводах Китая, а ввод судов в эксплуатацию на маршрутах Транскаспийский международный транспортный маршрут ожидается с начала 2028 года.

Новая паромная система

Совместно с азербайджанской стороной Казахстан прорабатывает проект Новой паромной системы, предусматривающий использование железнодорожных паромов повышенной грузоподъёмности — до 120 вагонов при осадке 4,5 метра. Завершение технико-экономического обоснования (Feasibility Study) запланировано на первое полугодие 2026 года.