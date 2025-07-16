

На севере Казахстана стартовало строительство одного из самых масштабных логистических объектов страны — хаба "Тобыл", передает BAQ.KZ со ссылкой на СЦК. Комплекс площадью 133 гектара станет не просто складом или узлом — он заявлен как будущая опора евразийского транзита, цифровой логистики и промышленного роста.

Официальный старт строительства логистического комплекса "Тобыл" дан в Костанае. Как сообщили в правительстве, объект станет частью международных транспортных маршрутов и поможет усилить позиции Казахстана в глобальных цепочках поставок. Проект реализуется АО "Кедентранссервис" при поддержке Фонда развития промышленности. Объем инвестиций — 64 млрд тенге.

Комплекс рассчитан на перевалку до 400 тысяч контейнеров (ДФЭ) в год — или более 11 млн тонн грузов. Завершение работ запланировано к 2027 году. На территории хаба разместят терминалы, склады, таможенные пункты, IT-зоны, цифровую систему отслеживания грузов и сервисные кластеры. Всё — по принципу "всё в одном месте". Предполагается создание 500 рабочих мест, включая логистов, операторов, IT-специалистов и техперсонал.

Мы не просто строим логистический узел — мы закладываем прочный фундамент для новой экономической географии страны. "Тобыл" станет интеллектуальной платформой, где соединяются логистика, цифровизация, образование и индустрия. Здесь появятся новые компетенции, новые рабочие места, новые смыслы для молодежи. Это не региональный, а национальный проект, катализатор роста всей страны, — отметил вице-премьер Ермек Кошербаев, выступая на церемонии запуска.

По информации СЦК, регион уже становится крупным индустриальным узлом: в 2025 году в Костанае планируется запуск завода KIA мощностью 70 тысяч авто в год, а также предприятий по выпуску автокомпонентов. Без логистики такого масштаба этот промышленный кластер попросту не заработает. Хаб будет интегрирован в маршруты, связывающие Китай, страны Центральной Азии, Европу, Турцию, Иран и Афганистан. Внутри страны он усилит направление "Северный Казахстан — Южный Урал" и другие сухопутные коридоры.

По итогам первого полугодия 2025 года транзит через Казахстан достиг 16,8 млн тонн — рост на 4% в сравнении с прошлым годом. Ожидается, что с запуском "Тобыла" эти показатели вырастут ещё сильнее.