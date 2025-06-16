16-17 июня в Астане проходит очередной саммит в формате "Китай – Центральная Азия". О стратегическом значении этого события и ключевой роли Казахстана в региональном взаимодействии с КНР рассказал аналитик-менеджер Центра изучения общественных процессов КИОР Олжас Туремуратов, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, Астана выступает не только географическим центром, но и политическим ядром формата.

"Роль Казахстана в формуле "Китай – Центральная Азия" стратегически центральна. Напомню, что именно в Астане в 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин впервые озвучил идею "Экономического пояса Шелкового пути", положив начало крупнейшей международной инициативе Китая – "Один пояс, один путь". Казахстан с первых дней позиционировал себя как надежный мост между Китаем и Западом, между логикой инфраструктурного развития и политикой открытого партнерства", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что казахстанская внешняя политика, ориентированная на многовекторность и открытое партнёрство, во многом задаёт тон всему формату.

"Страна выступает как площадка для диалога, как инициатор новых форм региональной кооперации. Во многом именно казахстанская внешняя политика – с её акцентом на многовекторность, нейтральность и конструктивизм – задаёт тон всему формату", - добавил Туремуратов.

Казахстан также влияет на содержание саммита, продвигая актуальные темы – от зелёной энергетики до продовольственной безопасности.

"Казахстан вносит в повестку саммита тематику, отражающую вызовы времени – развитие зеленой энергетики, трансформация логистических цепочек, продовольственная безопасность, цифровизация, устойчивое развитие. Например, на сегодняшний день реализовано 63 казахско-китайских проекта. Еще 59 проектов находятся в стадии реализации. Весь инвестиционный пул включает 235 проектов на сумму свыше 57 млрд долларов и охватывает широкий круг отраслей – от энергетики и агросектора до промышленного производства, инфраструктуры и химии.Поэтому роль страны формирующая. Казахстан – связующее звено. Такой подход делает страну основным актором в диалоге центральноазиатской пятерки с Китаем", - рассказал Туремуратов.

Китай меняет подход, регион объединяется

По словам эксперта, Пекин трансформирует своё восприятие региона: если раньше Центральная Азия рассматривалась как сырьевая база, то сейчас формируется более партнёрская и тонкая дипломатия.

"Если в начале 2000-х годов Пекин рассматривал регион преимущественно как источник сырья и зону геоэкономического влияния, то сегодня акцент смещается в сторону партнёрства, сопряжённого с политической чувствительностью и более тонкой региональной дипломатией", - пояснил эксперт.

По его словам, этому способствуют и действия самих стран Центральной Азии, включая Казахстан.

"Формат "Китай – Центральная Азия" стал ответом на необходимость институционализировать диалог. Здесь следует отметить, что страны региона начали выступать не изолировано, а консолидировано, вырабатывая общую повестку. Это "win-win" ситуация: Китай получает стабильного и предсказуемого партнёра, а Центральная Азия усиливает свои переговорные позиции", - рассказал Туремуратов.

Казахстан как транзитный хаб

Одна из главных тем саммита – развитие новых логистических маршрутов, особенно на фоне геополитических изменений. Казахстан стремится укрепить свои позиции как сухопутный транспортный узел.

"В центре внимания находится Транскаспийский международный транспортный маршрут, или так называемый Средний коридор. Маршрут, проходящий через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, становится реальной альтернативой традиционным путям через Россию. На фоне переориентации логистики по причине санкционного давления и геополитических ограничений такой альтернативный путь особенно актуален", - отметил Олжас Туремуратов.

Он также подчеркнул значение инфраструктурных проектов внутри страны.

"Также обсуждается развитие автотранспортных маршрутов, в частности, трассы "Западная Европа – Западный Китай", которая усиливает связность регионов внутри Казахстана и расширяет доступ к европейскому рынку. Вдобавок к этому, следует упомянуть сухой порт Хоргос, который превращается в главный транспортно-логистический узел Евразии. Такое динамичное развитие маршрутных сетей делает Казахстан с его цифровыми хабами и мультимодальными центрами логистической платформой нового поколения", - добавил эксперт.

Новая архитектура региона

В заключение Туремуратов отметил, что саммиты, подобные текущему, перестраивают региональную архитектуру. Центральная Азия больше не является просто "переходной зоной", а становится самостоятельным актором на геополитической карте.