  • 14 Октября, 02:24

Казахстан сыграл вничью с Северной Македонией в отборе на ЧМ-2026

Единственный гол в ворота соперников забил Динмухаммед Караман.

Сегодня, 02:07
Казахстанская федерация футбола Сегодня, 02:07
Сегодня, 02:07
Фото: Казахстанская федерация футбола

В Скопье завершился матч квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года между сборными Северной Македонии и Казахстана, передает корреспондент BAQ.KZ. Встреча на Национальной арене "Тоше Проески" закончилась боевой ничьей — 1:1.

Первыми счет открыли гости: на 54-й минуте после навеса и борьбы в штрафной Динмухаммед Караман эффектным ударом в падении через себя отправил мяч в ворота македонцев. Однако на 74-й минуте капитан хозяев Энис Барди точным ударом со штрафного восстановил равновесие.

Автор фото: Зарина Козова

После этой встречи команда Талгата Байсуфинова занимает четвёртое место в отборочной группе J, имея в активе 7 очков после семи матчей. Заключительный матч квалификационного раунда сборная Казахстана проведёт 15 ноября в Астане против Бельгии.

