Меньше потерь, больше урожая: как меняется система полива в Казахстане

Сельское хозяйство потребляет более 60% всех водных ресурсов, используемых в Казахстане. При этом потери воды при транспортировке по оросительным каналам достигают 47%. Изменить ситуацию власти рассчитывают за счет капельного и дождевального орошения, реконструкции каналов и цифровых технологий. Сколько воды уже удалось сэкономить, во сколько фермерам обходится переход на современные системы полива и какие результаты ожидаются к 2030 году, корреспондент BAQ.KZ выяснил в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.

В Казахстане вопрос экономии воды особенно актуален для сельского хозяйства. Именно на аграрный сектор приходится более 60% общего водопотребления страны. При этом проблема заключается не только в том, сколько воды используют фермеры, но и в том, какая ее часть доходит до сельскохозяйственных земель.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, потери воды при транспортировке по оросительным каналам достигают 47%. К 2030 году этот показатель планируется снизить до 25%.

Чтобы сократить потери, в Казахстане постепенно обновляют ирригационную инфраструктуру. За 2024–2025 годы реконструировано около 1,5 тысячи километров оросительных каналов, еще 4,6 тысячи километров находятся в работе. В 2026 году планируется завершить работы на 964 километрах каналов.

Одновременно увеличиваются объемы механической очистки. Если в 2023 году было очищено 678 километров каналов, то в 2025-м – уже 1 840 километров. В этом году показатель планируется довести до 2 200 километров.

Но одной реконструкции недостаточно. Важную роль играет и то, как именно вода используется на полях.

Капельный полив вместо традиционного: сколько воды можно сэкономить

Один из способов уменьшить расход воды – перейти на современные системы орошения. При капельном поливе вода небольшими порциями подается непосредственно к корневой зоне растений. Это позволяет уменьшить потери влаги и использовать воду более рационально.

Такой подход помогает сократить расход воды и обеспечивает растениям более равномерное увлажнение, создавая условия для повышения урожайности.

В министерстве отмечают, что капельное и дождевальное орошение, а также лазерное выравнивание полей позволяют существенно снизить расход водных ресурсов.

«Такие технологии позволяют за счет уменьшения испарения, фильтрации и неэффективного распределения сэкономить порядка 20–30% воды. При этом обеспечивается равномерная подача влаги непосредственно в корневую зону растений, что способствует улучшению их развития и повышению урожайности», – сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.

Результаты уже есть. По итогам 2025 года площадь применения водосберегающих технологий в Казахстане достигла 543,5 тысячи гектаров. Благодаря этому удалось сэкономить около 874 миллионов кубометров поливной воды.

В 2026 году современные технологии дополнительно внедрили на 158,8 тысячи гектаров. Из них 86,5 тысячи гектаров приходится на капельное орошение, 65,9 тысячи – на дождевальное, еще 6,4 тысячи гектаров – на лазерную планировку земель.

Таким образом, общая площадь применения водосберегающих технологий достигла 702,3 тысячи гектаров.

При этом точный объем воды, сэкономленной за 2026 год, в ведомстве пока не назвали. Как пояснили специалисты, для такого расчета необходимо учитывать выращиваемые культуры, нормы полива и фактическое потребление воды.

Меньше риса, больше капельного орошения

Экономить воду в Казахстане намерены не только за счет нового оборудования. Еще одно направление – пересмотр структуры посевов.

В регионах с высокой нагрузкой на водные ресурсы постепенно сокращают площади наиболее водоемких культур. Один из примеров – рисоводство.

По данным министерства, по сравнению с прошлым годом посевные площади риса в Казахстане сократились на 21,1 тысячи гектаров и составили 79,4 тысячи гектаров.

Изменения происходят и в хлопководстве. Общая площадь посевов хлопчатника составляет 173,6 тысячи гектаров. При этом площади под капельным орошением увеличились на 29,8 тысячи гектаров, а площади с традиционным поливом сократились со 114,6 до 93,7 тысячи гектаров.

Наиболее активно новые технологии внедряют в южных регионах Казахстана. Именно там сосредоточена значительная часть орошаемых земель и особенно высока потребность в поливной воде.

Таким образом, экономия достигается сразу двумя способами: за счет сокращения площадей отдельных водоемких культур и перехода на более эффективные методы полива.

Сколько стоит перейти на капельное орошение

Несмотря на преимущества, переход на современные системы полива требует серьезных вложений.

Стоимость оборудования зависит от множества факторов: выращиваемой культуры, размеров хозяйства, источника воды, необходимости установки насосной станции, фильтров и системы автоматизации.

Поэтому в министерстве обозначили сумму, которая используется при расчете государственной поддержки.

«Государство, в свою очередь, создало комплексную систему поддержки для снижения финансовой нагрузки на аграриев. Предусмотрено возмещение части затрат на приобретение и установку оборудования, строительство необходимой инфраструктуры и субсидирование стоимости услуг по подаче поливной воды. В частности, размер возмещения затрат на приобретение и установку водосберегающих технологий, а также на подведение необходимой инфраструктуры увеличен с 50% до 80%. При этом для оросительной системы капельного орошения максимальная допустимая стоимость при расчете субсидий на 1 гектар составляет 800 000 тенге», – пояснили в ведомстве.

Важно понимать, что 800 тысяч тенге – не фиксированная рыночная стоимость установки системы на гектаре, а предельная стоимость, принимаемая для расчета субсидий.

Государство также увеличило долю возмещения затрат фермеров с 50% до 80% на бурение скважин, подведение необходимой инфраструктуры, приобретение и установку водосберегающих технологий. Для стимулирования более рационального использования воды тариф за ее сверхнормативное потребление повысили на 20%.

На 2026–2028 годы на инвестиционное субсидирование внедрения водосберегающих технологий предусмотрено 214,6 млрд тенге. Это почти в четыре раза больше, чем за предыдущий трехлетний период.

При этом финансовый вопрос остается одним из главных препятствий для фермеров. Среди основных факторов, сдерживающих переход на современные системы полива, министерство называет высокие первоначальные затраты, необходимость стабильного водо- и электроснабжения, техническое обслуживание оборудования и различия в финансовых возможностях сельхозпроизводителей.

Тем не менее интерес аграриев к новым технологиям растет. Если раньше ежегодно ими оснащали дополнительно около 30–35 тысяч гектаров, то в последние годы темпы увеличились до 150 тысяч гектаров.

До 2,2 млрд кубометров воды ежегодно: что изменится к 2030 году

Следующий этап – расширение площади применения водосберегающих технологий до 1,3 миллиона гектаров к 2030 году.

Сейчас этот показатель составляет 702,3 тысячи гектаров. Таким образом, для достижения цели необходимо дополнительно охватить современными технологиями почти 598 тысяч гектаров.

В министерстве считают такой результат достижимым с учетом нынешних темпов внедрения оборудования и увеличения государственной поддержки.

«Учитывая фактические темпы внедрения водосберегающих технологий и действующие меры государственной поддержки, достижение площади 1,3 млн гектаров к 2030 году является выполнимой задачей. При этом достижение показателя экономии до 2,2 млрд кубометров воды в год будет зависеть в том числе от структуры выращиваемых культур, водности конкретного года, фактических норм водопотребления и темпов модернизации ирригационной инфраструктуры», – сообщили в министерстве.

Параллельно Казахстан намерен модернизировать водохозяйственную инфраструктуру. В рамках Комплексного плана развития водной отрасли до 2028 года предусмотрены строительство 42 новых водохранилищ, реконструкция 37 действующих, а также реконструкция и автоматизация порядка 14,5 тысячи километров оросительных каналов.

В 2026 году договоры на подачу поливной воды с сельхозпроизводителями начали заключать через биллинговую систему. Она должна сделать распределение воды более прозрачным и уменьшить влияние человеческого фактора.

В целом к 2030 году Казахстан планирует обеспечить экономию порядка 10 млрд кубометров воды. Достичь этого показателя рассчитывают за счет строительства и реконструкции водохозяйственных объектов, автоматизации каналов и внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве, промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве.

При этом 10 млрд кубометров – общий целевой показатель по нескольким направлениям, а не результат исключительно внедрения капельного полива.

Главный вопрос теперь заключается в том, насколько быстро новые технологии станут доступными для фермеров. Ведь эффективность водосбережения зависит не только от числа оборудованных гектаров, но и от состояния каналов, надежности водоснабжения и того, какие культуры выращивают хозяйства. Именно сочетание этих факторов определит, удастся ли Казахстану достичь заявленных показателей экономии воды к 2030 году.