Казахстан тестирует роликовые барьеры, снижающие смертность на трассах
Один из первых участков с новой системой появился на объездной дороге Астаны.
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В рамках мер по повышению безопасности на автодорогах республиканского значения в Казахстане начата установка инновационных роликовых барьерных ограждений, передает BAQ.KZ.
Новые конструкции внедряет "КазАвтоЖол" в пилотном режиме. Они предназначены для снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, особенно на сложных участках — поворотах, спусках и подъёмах.
Роликовое барьерное ограждение состоит из вращающихся бочонков, выполненных из прочного пенополиуретана. При столкновении автомобиля с конструкцией:
- энергия удара переходит в вращательное движение роликов, а не передаётся пассажирам;
- машина мягко перенаправляется вдоль ограждения, а не отбрасывается в кювет или встречный поток;
- заметная окраска и светоотражающие элементы делают барьеры хорошо видимыми в любое время суток.
"Это эффективное инженерное средство пассивной безопасности, направленное на снижение числа смертей и тяжёлых травм на дорогах", - отметили в "КазАвтоЖоле".
По информации компании, новые ограждения снижают риск гибели и серьёзных травм в ДТП, уменьшают затраты на ремонт и обслуживание после аварий, устойчивы к казахстанским климатическим условиям - не ржавеют и сохраняют свойства при экстремальных температурах.
Такие технологии уже успешно применяются в странах Европы и Азии.
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