В рамках мер по повышению безопасности на автодорогах республиканского значения в Казахстане начата установка инновационных роликовых барьерных ограждений, передает BAQ.KZ.

Новые конструкции внедряет "КазАвтоЖол" в пилотном режиме. Они предназначены для снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, особенно на сложных участках — поворотах, спусках и подъёмах.

Роликовое барьерное ограждение состоит из вращающихся бочонков, выполненных из прочного пенополиуретана. При столкновении автомобиля с конструкцией:

энергия удара переходит в вращательное движение роликов, а не передаётся пассажирам;

машина мягко перенаправляется вдоль ограждения, а не отбрасывается в кювет или встречный поток;

заметная окраска и светоотражающие элементы делают барьеры хорошо видимыми в любое время суток.

"Это эффективное инженерное средство пассивной безопасности, направленное на снижение числа смертей и тяжёлых травм на дорогах", - отметили в "КазАвтоЖоле".

По информации компании, новые ограждения снижают риск гибели и серьёзных травм в ДТП, уменьшают затраты на ремонт и обслуживание после аварий, устойчивы к казахстанским климатическим условиям - не ржавеют и сохраняют свойства при экстремальных температурах.

Такие технологии уже успешно применяются в странах Европы и Азии.