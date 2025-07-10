  • 10 Июля, 15:38
  • BAIGENEWS

Казахстан тестирует роликовые барьеры, снижающие смертность на трассах

Один из первых участков с новой системой появился на объездной дороге Астаны.

Сегодня, 15:03
АВТОР
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КазАвтоЖол Сегодня, 15:03
Сегодня, 15:03
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Фото: КазАвтоЖол

В рамках мер по повышению безопасности на автодорогах республиканского значения в Казахстане начата установка инновационных роликовых барьерных ограждений, передает BAQ.KZ.

Новые конструкции внедряет "КазАвтоЖол" в пилотном режиме. Они предназначены для снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, особенно на сложных участках — поворотах, спусках и подъёмах.

Роликовое барьерное ограждение состоит из вращающихся бочонков, выполненных из прочного пенополиуретана. При столкновении автомобиля с конструкцией:

  • энергия удара переходит в вращательное движение роликов, а не передаётся пассажирам;
  • машина мягко перенаправляется вдоль ограждения, а не отбрасывается в кювет или встречный поток;
  • заметная окраска и светоотражающие элементы делают барьеры хорошо видимыми в любое время суток.

"Это эффективное инженерное средство пассивной безопасности, направленное на снижение числа смертей и тяжёлых травм на дорогах", - отметили в "КазАвтоЖоле".

По информации компании, новые ограждения снижают риск гибели и серьёзных травм в ДТП, уменьшают затраты на ремонт и обслуживание после аварий, устойчивы к казахстанским климатическим условиям - не ржавеют и сохраняют свойства при экстремальных температурах.

Такие технологии уже успешно применяются в странах Европы и Азии. 

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