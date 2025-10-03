Казахстан тонет в некачественном бензине: эксперт рассказал, кто разбавляет топливо
Каждая четвертая проба топлива в стране не проходит проверку
Эксперт нефтяной отрасли Асылбек Жакиев в интервью корреспонденту BAQ.KZ рассказал о ситуации с качеством и дефицитом топлива в стране.
По данным Министерства торговли и интеграции РК, каждая четвертая проба топлива не проходит проверку.
"Качество топлива ухудшается на пути от нефтеперерабатывающего завода до конечного потребителя. В Казахстане действуют три крупных НПЗ, которые прошли модернизацию. Это значит, что бензин АИ-95 соответствует европейским стандартам К4 и К5. Но, к сожалению, компании-посредники, в том числе представители малого и среднего бизнеса, разбавляют топливо водой и другими веществами и выпускают на рынок некачественный продукт", — пояснил Жакиев.
Что нужно сделать для решения проблемы?
По словам эксперта, ситуацию можно изменить только при комплексном подходе. Он выделил три шага:
– усилить контроль со стороны Министерств энергетики и промышленности;
– повысить внутренний контроль на самих НПЗ;
– активизировать работу региональных департаментов и комитетов, чтобы они регулярно проверяли заправки и нефтебазы.
Почему не хватает топлива?
Казахстан в 2024 году произвел до 90 млн тонн нефти, а три НПЗ обеспечили внутренний рынок 15 млн тонн топлива. Однако, как отметил Жакиев, каждую весну и осень фиксируется дефицит из-за роста потребления со стороны аграрного сектора.
Импорт из России и новые риски
Эксперт напомнил, что дефицит покрывается за счет импорта:
"Между Министерством энергетики, "КазМунайГазом" и российскими нефтегазовыми компаниями действует соглашение по индикативному балансу. Ежегодно Россия поставляет до 1,5 млн тонн дизельного топлива, АИ-92, АИ-95 и других продуктов".
Но ситуация в регионе усложнилась.
"На нефтеперерабатывающие заводы России все чаще совершаются атаки украинских дронов. Поэтому возникает вопрос — сможет ли РФ и дальше выполнять экспортные обязательства перед Казахстаном? В этой связи Минэнерго ведет переговоры с Азербайджаном, Узбекистаном и Туркменистаном о поставках топлива из этих стран", — отметил Асылбек Жакиев.
