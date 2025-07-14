В 2025 году Казахстан по-прежнему сильно зависит от импорта ряда продовольственных товаров, несмотря на усилия по укреплению продовольственной безопасности, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom. По итогам января–апреля текущего года подавляющая часть внутреннего рынка переработанных и консервированных плодов и орехов (89,3%), овощей (83,2%), а также чая и кофе (76,3%) обеспечивалась за счёт поставок из-за рубежа.

Существенная доля импорта также отмечается в сегментах сахара (73,8%), дрожжей (62,8%), шоколадной продукции (61%), рыбы и морепродуктов (51,7%), соусов, уксуса и приправ (50,5%). Во всех этих категориях импорт составляет более половины рыночного предложения, что делает Казахстан уязвимым перед внешними экономическими рисками.

Даже в тех сегментах, где доля местной продукции выше, импорт всё ещё занимает значительную часть. Так, на сыр и творог приходится 48% импортной продукции, на маргарин — 47,2%, на фрукты и овощи — 41,3%, на колбасные изделия — 35,8%, на макароны — 22,7%, а на мясо птицы — 22,1%.

Такая ситуация подчеркивает необходимость масштабной трансформации агропромышленного комплекса и расширения собственного производства. Без снижения зависимости от импорта говорить о продовольственной устойчивости страны преждевременно.

Тем не менее, в 2025 году наблюдается положительная динамика в сфере инвестиций. За январь–май объём вложений в основной капитал в производстве продуктов питания составил 71,6 млрд тенге, что на 57,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реальный рост с учётом инфляции составил 53,7%, что свидетельствует о растущем интересе к развитию сектора.

Наибольшую инвестиционную активность продемонстрировали Северо-Казахстанская, Алматинская и Туркестанская области, на которые в совокупности пришлось 62% всех вложений. В то же время наименьший объём инвестиций был зафиксирован в Мангистауской области — всего 124,8 млн тенге, что на 19,5% меньше по сравнению с прошлым годом.

Основной объём финансирования по-прежнему обеспечивается за счёт собственных средств предприятий. Доля банковских и иных заёмных средств остаётся ограниченной, что указывает на необходимость создания более привлекательных условий для привлечения внешних инвестиций.

Рост вложений в сектор вселяет надежду на снижение импортозависимости в будущем, однако для устойчивого результата потребуется комплексная поддержка отечественных производителей, модернизация производственных мощностей и системная аграрная политика.