  • 11 Июня, 12:02
  • BAIGENEWS

Казахстан торжественно встретил премьера Словакии

Сегодня, 11:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 11:37
Сегодня, 11:37
40
Фото: Акорда

В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, прибывшего с официальным визитом в Астану, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев и Роберт Фицо представили друг другу членов официальных делегаций.

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, затем прозвучали государственные гимны Казахстана и Словакии.

Самое читаемое

Наверх