Казахстан торжественно встретил премьера Словакии
Сегодня, 11:37
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Сегодня, 11:37Сегодня, 11:37
40Фото: Акорда
В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, прибывшего с официальным визитом в Астану, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев и Роберт Фицо представили друг другу членов официальных делегаций.
Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, затем прозвучали государственные гимны Казахстана и Словакии.
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