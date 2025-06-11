В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, прибывшего с официальным визитом в Астану, передает BAQ.KZ.



Касым-Жомарт Токаев и Роберт Фицо представили друг другу членов официальных делегаций.

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, затем прозвучали государственные гимны Казахстана и Словакии.