Казахстан третьим в мире сдал климатический отчет в ООН
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Казахстан стал третьей страной в мире, которая представила второй Двухгодичный доклад по вопросам транспарентности. Раньше это сделали только Колумбия и Турция. Документ направили в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата 5 ноября.
Такие доклады страны сдают по Парижскому соглашению. В них показывают, сколько парниковых газов выбрасывает страна, как она сокращает выбросы, готовится к изменениям климата и выполняет свои климатические обязательства.
Казахстан подготовил доклад вместе с Девятым национальным сообщением. Первый такой отчет страна тоже сдала одной из первых, во время конференции COP29 в Баку.
17 ноября на климатической конференции COP31 в турецкой Анталье Казахстан участвовал в министерском диалоге высокого уровня по вопросам прозрачности климатической отчетности.
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