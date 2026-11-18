Казахстан стал третьей страной в мире, которая представила второй Двухгодичный доклад по вопросам транспарентности. Раньше это сделали только Колумбия и Турция. Документ направили в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата 5 ноября.

Такие доклады страны сдают по Парижскому соглашению. В них показывают, сколько парниковых газов выбрасывает страна, как она сокращает выбросы, готовится к изменениям климата и выполняет свои климатические обязательства.

Казахстан подготовил доклад вместе с Девятым национальным сообщением. Первый такой отчет страна тоже сдала одной из первых, во время конференции COP29 в Баку.

17 ноября на климатической конференции COP31 в турецкой Анталье Казахстан участвовал в министерском диалоге высокого уровня по вопросам прозрачности климатической отчетности.