Во втором Генеральной Ассамблее Азиатского альянса по защите культурного наследия, которая прошла в городе Чунцин (КНР), Казахстан представил вице-министр культуры и информации РК Айбек Сыдыков. В мероприятии приняли участие представители министерств культуры более 20 стран Азии, передаёт BAQ.KZ.

В своем выступлении Айбек Сыдыков подчеркнул значимость международного обмена опытом и роль культурного наследия как основы устойчивого развития и взаимопонимания между народами.

Во второй половине дня прошло третье заседание Совета Альянса, на котором был представлен отчёт о выполнении Рабочего плана на 2024–2025 годы и представлен проект плана на 2025–2027 годы. Новый план включает развитие международных исследовательских проектов, укрепление молодёжных программ и расширение сотрудничества в сфере охраны, реставрации и цифровизации культурных объектов.

В работе Генеральной Ассамблеи и Совета приняли участие более 200 делегатов, которые обсудили стратегическое видение Альянса и пути объединения усилий государств Азии по сохранению исторического и культурного наследия.