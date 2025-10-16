В своём выступлении на XII Гражданском форуме Казахстана Депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев сообщил, что Казахстан сохраняет макроэкономическую устойчивость и удерживает инфляцию на приемлемом уровне. Об этом подробнее — в материале BAQ.KZ.

"Мы не скрываем существующие проблемы. Самые острые из них, на мой взгляд, это инфляция и вопросы занятости. Несмотря на это, уровень инфляции в Казахстане остается ниже, чем во многих других странах. В Аргентине она составила 193%, в Турции — 48,6%, в Иране — 34%. Казахстан остаётся в зоне ценовой стабильности", — рассказал депутат.

По его словам, занятость — ещё один важный приоритет.