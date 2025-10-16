Казахстан удерживает инфляцию и укрепляет занятость — депутат
Депутат Мажилиса отметил, что уровень инфляции в Казахстане остаётся одним из самых низких в регионе, а более шести миллионов граждан имеют стабильную работу.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В своём выступлении на XII Гражданском форуме Казахстана Депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев сообщил, что Казахстан сохраняет макроэкономическую устойчивость и удерживает инфляцию на приемлемом уровне. Об этом подробнее — в материале BAQ.KZ.
"Мы не скрываем существующие проблемы. Самые острые из них, на мой взгляд, это инфляция и вопросы занятости. Несмотря на это, уровень инфляции в Казахстане остается ниже, чем во многих других странах. В Аргентине она составила 193%, в Турции — 48,6%, в Иране — 34%. Казахстан остаётся в зоне ценовой стабильности", — рассказал депутат.
По его словам, занятость — ещё один важный приоритет.
"В Казахстане фактически стабильной работой охвачено 6 миллионов из экономически активных 11 миллионов человек. Нам нужно в этом направлении объединить усилия. Обеление заработков лиц, которые находятся в теневой экономике, сразу даст мощный мультипликативный эффект в экономике. Это и есть идея Главы государства повсеместной цифровизации экономики", — заключил депутат.
Самое читаемое
- Костанай во тьме: даже после миллиардных вложений горожане ходят по неосвещённым улицам
- Школьницу изнасиловали в Алматинской области
- "270 солдат за три года": депутат потребовал решить проблему дедовщины в армии
- Страшное ДТП в Алматинской области унесло жизни двух человек
- Военные реформы назрели: депутаты требуют пересмотреть систему обеспечения армии