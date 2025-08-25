Казахстан удешевил вход для инвесторов в инфраструктуру
Минимальный порог инвестиций урезали вдвое.
В Казахстане вдвое снизили минимальный порог инвестиций для участия в инфраструктурных проектах в формате государственно-частного партнёрства, передает BAQ.KZ.
Теперь вложиться в строительство можно, начиная с 7,8 млрд тенге вместо прежних 15,7 млрд.
Инициатором поправок выступила Генеральная прокуратура, которая обратила внимание на то, что высокий порог ограничивал круг потенциальных инвесторов и сдерживал развитие инфраструктуры в регионах.
Согласно приказу заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики №52 от 16 июня 2025 года, изменения вступили в силу 23 августа.
Как отмечают в ведомстве, мера призвана ускорить строительство объектов, привлечь дополнительных инвесторов и создать новые рабочие места в регионах.
Для получения господдержки предпринимателям и инвесторам необходимо обращаться в местные исполнительные органы.
