Министр энергетики Ерлан Аккенженов на пресс-конференции по итогам работы рассказал о росте выработки электроэнергии и планах по дальнейшему наращиванию мощностей, передает BAQ.KZ.

По его словам, в начале 2000-х годов выработка электроэнергии в Казахстане составляла около 50 млрд кВт/ч в год. По итогам 2024 года этот показатель достиг 117,9 млрд кВт/ч, а в 2025 году планируется выработка примерно 122 млрд кВт/ч. Таким образом, за 25 лет потребление электроэнергии в стране увеличилось в 2,5 раза.

Министерством энергетики разработан план по наращиванию мощностей: до 2035 года предполагается ввести новые и реконструировать существующие станции суммарной мощностью 26,4 ГВт, что фактически удвоит объём выработки электроэнергии.

Аккенженов отметил, что рост потребления связан с технологическим прогрессом: "Сегодня в стране функционируют два суперкомпьютера – Alem AI и вычислительные мощности Satbayev University. С развитием искусственного интеллекта, суперкомпьютеров, строительством центров обработки данных и ростом промышленного производства потребление электроэнергии будет неминуемо увеличиваться".

В соответствии с задачами, поставленными Президентом, будет продолжено развитие угольной генерации с применением современных и экологически чистых технологий. В частности, проведён конкурс на строительство ГРЭС-3 мощностью 2 600 МВт в Павлодарской области, а часть новой станции будет оснащена маневренной генерацией. Также планируется строительство трёх ТЭЦ — в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

В газовой генерации продолжаются проекты в Шымкенте — строительство парогазовой установки мощностью 1 000 МВт, а также запуск блока из трёх парогазовых установок "Туркестан" общей мощностью 270 МВт. Эти объекты маневренной генерации помогают стабилизировать энергосистему на фоне нестабильной выработки электроэнергии из возобновляемых источников.