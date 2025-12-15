Казахстан удвоит выработку электроэнергии к 2035 году
Министр энергетики Ерлан Аккенженов на пресс-конференции по итогам работы рассказал о росте выработки электроэнергии и планах по дальнейшему наращиванию мощностей, передает BAQ.KZ.
По его словам, в начале 2000-х годов выработка электроэнергии в Казахстане составляла около 50 млрд кВт/ч в год. По итогам 2024 года этот показатель достиг 117,9 млрд кВт/ч, а в 2025 году планируется выработка примерно 122 млрд кВт/ч. Таким образом, за 25 лет потребление электроэнергии в стране увеличилось в 2,5 раза.
Министерством энергетики разработан план по наращиванию мощностей: до 2035 года предполагается ввести новые и реконструировать существующие станции суммарной мощностью 26,4 ГВт, что фактически удвоит объём выработки электроэнергии.
Аккенженов отметил, что рост потребления связан с технологическим прогрессом: "Сегодня в стране функционируют два суперкомпьютера – Alem AI и вычислительные мощности Satbayev University. С развитием искусственного интеллекта, суперкомпьютеров, строительством центров обработки данных и ростом промышленного производства потребление электроэнергии будет неминуемо увеличиваться".
В соответствии с задачами, поставленными Президентом, будет продолжено развитие угольной генерации с применением современных и экологически чистых технологий. В частности, проведён конкурс на строительство ГРЭС-3 мощностью 2 600 МВт в Павлодарской области, а часть новой станции будет оснащена маневренной генерацией. Также планируется строительство трёх ТЭЦ — в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.
В газовой генерации продолжаются проекты в Шымкенте — строительство парогазовой установки мощностью 1 000 МВт, а также запуск блока из трёх парогазовых установок "Туркестан" общей мощностью 270 МВт. Эти объекты маневренной генерации помогают стабилизировать энергосистему на фоне нестабильной выработки электроэнергии из возобновляемых источников.
"Все эти проекты направлены на обеспечение устойчивой работы национальной энергосистемы. Цель Казахстана — удвоить выработку электроэнергии к 2035 году", — подчеркнул министр.
