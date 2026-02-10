Казахстан ухудшил позиции в глобальном Индексе восприятия коррупции. По итогам 2025 года Казахстан набрал 38 баллов из 100, заняв 96 место передает BAQ.KZ со ссылкой на Transparency International Kazakhstan.

Общественный фонд Transparency International опубликовал ежегодный Индекс восприятия коррупции (ИВК) за 2025 год - рейтинг 182 стран и территорий, основанный на оценках экспертов и бизнес-сообщества и измеряющий восприятие коррупции в госсекторе по шкале от 0 до 100.

"Индекс остается ключевым международным инструментом для оценки и сравнения уровня восприятия коррупции в разных странах", - говорится в сообщении.

По итогам 2025 года Казахстан набрал 38 баллов из 100 и занял 96 место из 182 стран. На два балла меньше, чем в прошлом году.

Для сравнения: в прошлом выпуске (ИВК-2024) Казахстан набрал 40 баллов (88 место из 180).

Такое же количество баллов как Казахстан (38) набрали Эфиопия и Суринам. На один балл ниже (37) находятся Колумбия, Доминиканская Республика, Гамбия, Лесото и Замбия; на один балл выше (39) - Мальдивы, Марокко и Тунис.

Лидеры Индекса восприятия коррупции-2025 являются Дания (89), Финляндия (88) и Сингапур (84). Аутсайдеры: Южный Судан (9), Сомали (9) и Венесуэла (10).