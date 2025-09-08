Президент Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Послании народу Казахстана отметил ключевую роль горно-металлургического комплекса в экономике Казахстана, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Сегодня доля отрасли составляет около 8%, однако, по словам главы государства, потенциал для роста остается значительным, особенно в производстве продукции с высокой добавленной стоимостью.

Токаев подчеркнул, что с учетом глобальных тенденций особую значимость приобретают редкоземельные металлы и другие критические материалы. Казахстан располагает всеми возможностями, чтобы занять прочное место в мировых производственных и торговых цепочках.

"В ближайшие три года мы обязаны запустить не менее трех предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции в данном профиле", – заявил Президент.

Кроме того, правительству предстоит реализовать ряд масштабных проектов по глубокой переработке углеводородного сырья, что позволит расширить экспортный потенциал и укрепить позиции Казахстана на мировом рынке.