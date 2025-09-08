Казахстан укрепит позиции в мировых цепочках редкоземельных металлов – Глава государства
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Послании народу Казахстана отметил ключевую роль горно-металлургического комплекса в экономике Казахстана, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Сегодня доля отрасли составляет около 8%, однако, по словам главы государства, потенциал для роста остается значительным, особенно в производстве продукции с высокой добавленной стоимостью.
Токаев подчеркнул, что с учетом глобальных тенденций особую значимость приобретают редкоземельные металлы и другие критические материалы. Казахстан располагает всеми возможностями, чтобы занять прочное место в мировых производственных и торговых цепочках.
"В ближайшие три года мы обязаны запустить не менее трех предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции в данном профиле", – заявил Президент.
Кроме того, правительству предстоит реализовать ряд масштабных проектов по глубокой переработке углеводородного сырья, что позволит расширить экспортный потенциал и укрепить позиции Казахстана на мировом рынке.
Самое читаемое
- Без статуса и внимания: Как сейчас живут потомки облученных на ядерном полигоне в Семее
- В Алматы задержали российскую активистку: ей грозит экстрадиция
- Трамп намекнул на визит в Казахстан и похвалил Токаева
- Пилоты "Казавиаспас" вновь спасли новорожденного: экстренная эвакуация в Кызылорду
- Мощное землетрясение произошло на западе Турции