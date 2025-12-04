В Акорде прошли переговоры Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой, который впервые посетил страну с официальным визитом, передает BAQ.KZ.

Встреча приурочена к 10-летию Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским Союзом.

Глава государства подчеркнул важность визита, отметив динамичное развитие политического диалога и всестороннего сотрудничества по различным направлениям.

"Мы поддерживаем прочное и содержательное партнёрство, основанное на взаимном уважении и понимании", — отметил Токаев.

В ходе переговоров стороны обсудили укрепление торгово-экономических связей, инвестиционное сотрудничество и гуманитарные проекты. Евросоюз остаётся крупнейшим торговым и инвестиционным партнёром Казахстана: двусторонний товарооборот в 2024 году составил около 50 млрд долларов, а совокупный объём инвестиций с 2005 года достиг почти 200 млрд долларов. На Казахстан приходится 80% торговли ЕС с Центральной Азией.

Президент также отметил активное присутствие более 4 000 европейских компаний, действующих в сферах энергетики, транспорта, цифровизации и промышленности. Отдельное внимание было уделено образовательным программам ЕС, благодаря которым свыше 5 000 казахстанских студентов и преподавателей получили возможность обучаться и проходить стажировки в странах Европейского Союза.

По итогам встречи стороны достигли договорённости о начале подготовки к заключению новых соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии, что позволит расширить возможности граждан для обучения, работы и бизнеса.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость активного диалога ЕС с Центральной Азией в формате С5+ЕС, способствующего устойчивому развитию региона и продвижению общих интересов.