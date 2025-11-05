К 2025 году Казахстан окончательно закрепил за собой статус единственной полноценной "средней державы" Центральной Азии — государства, способного самостоятельно влиять на региональные процессы, проводить независимую внешнюю политику и выстраивать устойчивую экономику, передает BAQ.KZ cо ссылкой на The Times of Central Asia. Эксперты отмечают, что среди всех стран региона именно Казахстан сумел объединить три ключевых качества, определяющих "среднюю державу": экономическую самостоятельность, дипломатическую гибкость и институциональную устойчивость.

Экономическая база Казахстана остаётся самой развитой в регионе. Сбалансированная макроэкономическая политика, наличие Национального фонда и высокая кредитоспособность ("BBB" от ведущих рейтинговых агентств) обеспечивают стране устойчивость перед внешними шоками.

Текущие реформы, направленные на диверсификацию — от возобновляемой энергетики до финансовой модернизации, — позволяют снижать зависимость от углеводородов и укреплять позиции страны в глобальных цепочках поставок, — пишет The Times of Central Asia.

Благодаря этому Казахстан остаётся не просто сырьевым экспортёром, а страной, постепенно превращающейся в транскаспийский логистический и инвестиционный узел.

Для сравнения, Узбекистан пока лишь движется к статусу "средней державы", пишет издание. Его динамичные реформы после 2017 года привели к росту ВВП и активизации частного сектора, однако экономика всё ещё во многом зависит от международной помощи и кредитов. Чтобы выйти на уровень Казахстана, Ташкенту нужно не только удвоить объём экономики, но и укрепить институты, обеспечивающие предсказуемость и стабильность решений.

Баланс силы и дипломатии

В дипломатической сфере Казахстан давно выступает как региональный стабилизатор. Политика "многовекторности", проводимая Астаной, позволила сохранить доверие России, Китая, Запада и исламского мира одновременно. Казахстан стал площадкой для мирных переговоров — от сирийского урегулирования до дискуссий по Украине.

Казахстан активно участвует в таких организациях, как СВМДА, ЕАЭС и ШОС, укрепляя статус "дипломатического якоря" региона. Кроме того, страна развивает "мягкую силу" через образовательные проекты и международные университеты, — говорится в аналитическом материале.

Ни одно другое государство Центральной Азии не обладает столь широкой дипломатической сетью и репутацией нейтрального посредника.

Военно-стратегический баланс также играет на руку Астане. Казахстанские вооружённые силы считаются самыми институционально развитыми в регионе, с растущими вложениями в модернизацию, кибербезопасность и миротворчество. Узбекистан делает ставку на военную независимость, отказываясь от союзов и иностранных баз, однако Казахстан, оставаясь членом ОДКБ, умело сочетает безопасность с гибкостью, участвуя и в программах НАТО, и в миссиях ООН. А Туркменистан, по данным газеты, опирается на статус постоянного нейтралитета, закреплённый ООН. Хотя численность туркменской армии достигает 40 тысяч человек, вооружённые силы остаются технически устаревшими и сосредоточены на охране границ и объектов энергетики, резюмирует The Times of CA.

Зрелая государственность

Ключевым отличием Казахстана остаётся устойчивость его институтов. После конституционных реформ 2022 года власть стала более предсказуемой.

Казахстан при президенте Касым-Жомарте Токаеве движется к институциональной модели управления. Программа "Справедливый Казахстан" делает ставку на эффективность, социальное равенство и укрепление институтов. Поправки в Конституцию 2022 года ввели семилетний президентский срок без переизбрания и закрепили преемственность власти. Это усилило институциональную устойчивость и предсказуемость политики, — считают авторы статьи.

В условиях, когда соседние страны либо опираются на сильную личную власть (как в Узбекистане и Туркменистане), либо страдают от политической нестабильности (как Кыргызстан и Таджикистан), именно Казахстан демонстрирует формирование зрелой модели государственности.

Таким образом, к 2025 году Казахстан остаётся единственной страной региона, сочетающей экономическую силу, дипломатическую автономию и устойчивое управление — три признака "средней державы" нового типа. Узбекистан стремительно догоняет, но пока только формирует необходимые предпосылки. Остальные же государства — Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан — остаются ограничены экономической зависимостью и внешними гарантиями безопасности.

Казахстан же становится главным архитектором регионального порядка — страной, которая не просто адаптируется к мировой конкуренции, а начинает формировать правила игры в Центральной Азии.