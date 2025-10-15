В Алматы стартовал первый Всемирный конгресс по инклюзивному образованию — масштабное событие, которое собрало более 1200 участников из 40 стран мира, передает BAQ.KZ.

Проведение конгресса стало возможным благодаря высокой международной оценке реформ Казахстана в сфере образования, представленных в январе 2025 года на выставке Bett Show в Лондоне. Инициатором системных преобразований, направленных на создание доступной и безопасной среды для каждого ребёнка, выступил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Инклюзивное образование — один из приоритетов социальной политики страны. С 2021 года, после принятия исторического закона о правах детей с особыми образовательными потребностями, Казахстан последовательно укрепляет законодательную базу и расширяет инфраструктуру поддержки. Сегодня более 90% образовательных учреждений в стране создали условия для инклюзивного обучения, а 85% детей получают необходимую психолого-педагогическую помощь.

Благодаря внедрению трёхуровневой модели сопровождения и новым штатным единицам в школах и детских садах, около 10 тысяч специалистов оказывают квалифицированную помощь детям с особенностями развития. Почти тысяча учеников обеспечены индивидуальными помощниками, а в колледжах и дошкольных организациях работают педагоги-ассистенты.

По всей стране действует более 500 специализированных организаций: детские сады, школы, ПМПК, кабинеты коррекции, центры аутизма и реабилитации. По поручению Президента продолжается расширение сети центров поддержки, начиная с раннего возраста ребёнка и заканчивая его профессиональным становлением. За два года разработано почти 100 учебников и десятки методических материалов, адаптированных под индивидуальные потребности.

Цифровизация стала мощным инструментом в повышении эффективности системы: в Национальной образовательной базе данных внедрены специальные модули, государственные услуги автоматизированы и интегрированы с другими системами. Это позволило сократить очередь на ПМПК в два раза.

Важным шагом стало также поручение Президента о разработке законопроекта "О комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями". Впервые документ объединяет усилия образования, медицины и социальной защиты, обеспечивая ребёнку доступ к необходимым услугам на всех этапах развития.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, инклюзивное образование — это не просто социальная задача, а часть стратегического курса на развитие человеческого капитала. Поддержка каждого ребёнка, вне зависимости от его особенностей, — основа для справедливого, равноправного и устойчивого общества.