Казахстан укрепляет позиции в борьбе за "чистый спорт"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньку, отметив значимость визита для расширения сотрудничества между Казахстаном и международной организацией, передаёт BAQ.KZ.
Глава государства подчеркнул, что WADA играет ключевую роль в глобальной системе борьбы с допингом и поддержании единых стандартов честного спорта.
"Это важно не только для спортсменов, но и для миллионов болельщиков по всему миру", — отметил Токаев.
При Министерстве туризма и спорта РК действует антидопинговая лаборатория — единственная в Центральной Азии, на базе которой функционирует Региональная антидопинговая организация, объединяющая Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Пакистан, Монголию и Афганистан.
Витольд Банька выразил благодарность Казахстану за активную поддержку инициатив WADA и высоко оценил уровень взаимодействия с национальными структурами в сфере спорта.
Стороны подтвердили приверженность укреплению долгосрочного партнёрства и развитию Казахстана как ответственного участника глобального антидопингового движения.
