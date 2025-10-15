Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньку, отметив значимость визита для расширения сотрудничества между Казахстаном и международной организацией, передаёт BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что WADA играет ключевую роль в глобальной системе борьбы с допингом и поддержании единых стандартов честного спорта.

"Это важно не только для спортсменов, но и для миллионов болельщиков по всему миру", — отметил Токаев.

При Министерстве туризма и спорта РК действует антидопинговая лаборатория — единственная в Центральной Азии, на базе которой функционирует Региональная антидопинговая организация, объединяющая Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Пакистан, Монголию и Афганистан.

Витольд Банька выразил благодарность Казахстану за активную поддержку инициатив WADA и высоко оценил уровень взаимодействия с национальными структурами в сфере спорта.

Стороны подтвердили приверженность укреплению долгосрочного партнёрства и развитию Казахстана как ответственного участника глобального антидопингового движения.