Казахстан остаётся главным торговым мостом между Центральной Азией и Соединёнными Штатами, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

По данным международного портала Trading Economics, основанным на отчётах ООН Comtrade, на долю республики в 2024 году пришлось 96,7% всего экспорта из региона в США. В денежном выражении это около 2,4 млрд долларов из общего объёма поставок Центральной Азии в 2,5 млрд долларов. Для сравнения, экспорт из Узбекистана составил лишь 44,4 млн долларов.

Американские товары также преимущественно направляются именно в Казахстан — 62,3% от всего импорта США в регион. В прошлом году объём поставок в РК достиг почти 1,1 млрд долларов, что значительно превышает показатели соседей. Так, в Узбекистан из США ввезли товаров на 380,8 млн долларов, а в Туркменистан и Таджикистан — менее 100 млн долларов каждый.

Несмотря на то, что доля Центральной Азии во внешней торговле США не превышает 1%, Казахстан уверенно удерживает статус ведущего экономического партнёра Вашингтона в регионе. За последние пять лет торговые отношения двух стран стали заметно теснее. По данным Бюро национальной статистики РК, товарооборот между Казахстаном и США вырос с 2,3% до 3% в структуре внешней торговли страны. В 2024 году он достиг рекордных 4,2 млрд долларов — почти вдвое больше, чем пять лет назад. Более половины этой суммы пришлось на импорт из США.

Однако начало 2025 года принесло замедление. За январь–август объём взаимной торговли составил 2,1 млрд долларов — на 25,8% меньше, чем за тот же период годом ранее. Экспорт казахстанских товаров в США упал почти вдвое, до 749,7 млн долларов. Главная причина — снижение поставок нефти и нефтепродуктов, как по объёму, так и по стоимости. В денежном выражении экспорт этой категории составил всего 269,1 млн долларов — в 3,5 раза меньше прошлогоднего уровня. Помимо нефти, Казахстан экспортирует в США уран, серебро, ферросплавы, титан и тантал, но и по этим позициям фиксируется спад.

Импорт из США в Казахстан также сократился — почти на 5%, до 1,7 млрд долларов. Тем не менее структура поставок говорит о важности этого направления: большая часть американского импорта — продукция высокого технологического уровня. Казахстан закупает легковые автомобили, авиационное и сельскохозяйственное оборудование, медицинскую технику, компьютеры, телефоны и медикаменты. Особенно выросли поставки фармацевтической продукции: за девять месяцев 2025 года объём импорта лекарств и вакцин из США увеличился в 2,2 раза, достигнув 249,3 млн долларов.

Партнёрство между странами не ограничивается торговлей. США активно инвестируют в казахстанскую экономику: на начало октября в стране действовали 468 компаний с американским капиталом. За последний год их количество выросло почти на 19%. Особенно активны инвесторы в сферах IT, консалтинга, промышленного производства, образования и торговли. Количество совместных предприятий Казахстана и США также увеличилось — на 5,6%.

Даже на фоне глобальной турбулентности, энергетических кризисов и изменения мировой логистики Казахстан остаётся надёжной площадкой для американского бизнеса и важным экономическим партнёром для Вашингтона. Страны продолжают развивать стратегическое сотрудничество, объединяя интересы в области технологий, инвестиций и устойчивого роста.