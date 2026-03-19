Признание Казахстана средней державой стало результатом целенаправленной внешнеполитической стратегии и открыло новые возможности для страны на международной арене. Об этом заявил Председатель Сената Маулен Ашимбаев, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, точкой отсчета нового позиционирования стало международное признание роли Казахстана как значимого участника глобальной политики. В частности, в 2024 году немецкий аналитический центр включил страну в список государств, обладающих региональным и международным влиянием.

Ашимбаев отметил, что средние державы играют все более заметную роль в условиях трансформации мировой системы, делая ставку на устойчивость, безопасность и стратегическую автономию.

Отдельное внимание он уделил позиции Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который ранее обозначил миссию таких стран в глобальной политике: «Даже не имея такого глобального влияния, как мировые сверхдержавы, такие страны, как наша, обладают экономической мощью, военными возможностями и, что важнее, политической волей и дипломатическим мастерством, необходимыми для значительного влияния на глобальной арене».

По словам Ашимбаева, статус средней державы дает Казахстану возможность проводить гибкую внешнюю политику и избегать жесткой привязки к отдельным центрам силы.

«Путь стратегической автономии средней державы дает возможность маневра между блоками, избегая изоляции, сохраняя суверенитет и снижая риски. Это особенно важно в условиях конфронтации Запада с Россией и Китаем, когда статус средней державы ограждает от принуждения к однозначному выбору стороны», - отметил Маулен Ашимбаев.

Он подчеркнул, что Казахстан уже закрепил за собой репутацию надежного партнера и посредника, способного выстраивать диалог между различными странами и регионами.

Важным фактором остается и транзитный потенциал страны. Через Казахстан проходят 12 международных транспортных коридоров, включая 5 железнодорожных и 7 автомобильных. До 85% сухопутных перевозок между Китаем и Европой осуществляется через территорию страны. В 2025 году объём транзита достиг 36,9 млн тонн, увеличившись на 6,6%, а контейнерные перевозки через морские порты выросли на 29%.

Как отметил спикер, в условиях глобальной конкуренции Казахстану важно сохранять внутреннюю устойчивость и выстраивать сбалансированную дипломатическую линию.

Статус средней державы, по его оценке, становится стратегическим активом, позволяющим стране усиливать позиции, привлекать инвестиции и защищать национальные интересы в условиях турбулентного мира.