Казахстан укрепляет статус цифрового хаба: Астана примет форум GSMA M360 Eurasia
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Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и глобальная ассоциация GSMA подписали в рамках форума AI & Digital Bridge 2026 соглашение о взаимопонимании. Согласно договоренности, осенью 2027 года в Астане пройдет международный форум M360 Eurasia.
Мероприятие станет площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития искусственного интеллекта и цифровой экономики, включая цифровую инклюзивность, совершенствование нормативно-правового регулирования и развитие современной телекоммуникационной инфраструктуры. Форум объединит международных экспертов, представителей регуляторов, технологических компаний, инновационного бизнеса и ведущих игроков рынков Центральной Азии и других регионов мира.
Выбор Казахстана в качестве страны проведения форума отражает динамику цифровой трансформации и развитие ИИ-экосистемы. В стране сформирована нормативно-правовая база в сфере искусственного интеллекта и утвержден национальный план действий. Реализуется программа AI-Sana, направленная на подготовку специалистов и поддержку стартапов, а также развивается платформа Alem.ai, объединяющая образовательные, исследовательские и практические проекты в сфере ИИ, в том числе для государственного сектора.
Успех цифровых инициатив подкрепляется масштабной модернизацией телеком-инфраструктуры: активным развертыванием сетей 5G, тестированием первого в регионе прототипа прямой связи с устройствами (direct-to-device), развитием спутниковой связи, подготовкой к строительству крупного кластера дата-центров мощностью до 1 ГВт и реализацией проекта транскаспийского волоконно-оптического маршрута.
Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев подчеркнул значимость предстоящего форума:
Проведение международного форума GSMA M360 Eurasia в Астане в 2027 году – важное событие, которое в очередной раз подтверждает статус Казахстана как ключевого цифрового и телекоммуникационного хаба в регионе. GSMA является крупнейшей глобальной организацией, объединяющей ведущих мобильных операторов и формирующей стандарты всей отрасли. Для нашей страны проведение M360 Eurasia станет авторитетной площадкой для укрепления международной кооперации, привлечения инвестиций, а также продвижения инфраструктурных, телеком- и ИИ-инициатив в Центральной Азии и за ее пределами.
Глава GSMA по региону Европы и Центральной Азии Ласло Тот отметил многолетнее плодотворное сотрудничество с цифровой экосистемой Казахстана:
Решение провести M360 Eurasia в Казахстане отражает прочное и многолетнее сотрудничество между GSMA и цифровой экосистемой страны. От политики в области радиочастотного спектра и развертывания 5G до цифровой инфраструктуры, инноваций в сфере ИИ и разработки ИИ-решений на местных языках - мы видим растущую динамику в регионе по целому ряду стратегических приоритетов. Астана - естественная площадка для новой главы M360 Eurasia, которая объединит лидеров отрасли, регуляторов и новаторов со всего региона и за его пределами, чтобы вместе определять будущее цифровой экономики.
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