Казахстан укрепляет статус цифрового хаба: Астана примет форум GSMA M360 Eurasia

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и глобальная ассоциация GSMA подписали в рамках форума AI & Digital Bridge 2026 соглашение о взаимопонимании. Согласно договоренности, осенью 2027 года в Астане пройдет международный форум M360 Eurasia.

Мероприятие станет площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития искусственного интеллекта и цифровой экономики, включая цифровую инклюзивность, совершенствование нормативно-правового регулирования и развитие современной телекоммуникационной инфраструктуры. Форум объединит международных экспертов, представителей регуляторов, технологических компаний, инновационного бизнеса и ведущих игроков рынков Центральной Азии и других регионов мира.

Выбор Казахстана в качестве страны проведения форума отражает динамику цифровой трансформации и развитие ИИ-экосистемы. В стране сформирована нормативно-правовая база в сфере искусственного интеллекта и утвержден национальный план действий. Реализуется программа AI-Sana, направленная на подготовку специалистов и поддержку стартапов, а также развивается платформа Alem.ai, объединяющая образовательные, исследовательские и практические проекты в сфере ИИ, в том числе для государственного сектора.

Успех цифровых инициатив подкрепляется масштабной модернизацией телеком-инфраструктуры: активным развертыванием сетей 5G, тестированием первого в регионе прототипа прямой связи с устройствами (direct-to-device), развитием спутниковой связи, подготовкой к строительству крупного кластера дата-центров мощностью до 1 ГВт и реализацией проекта транскаспийского волоконно-оптического маршрута.

Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев подчеркнул значимость предстоящего форума:

Проведение международного форума GSMA M360 Eurasia в Астане в 2027 году – важное событие, которое в очередной раз подтверждает статус Казахстана как ключевого цифрового и телекоммуникационного хаба в регионе. GSMA является крупнейшей глобальной организацией, объединяющей ведущих мобильных операторов и формирующей стандарты всей отрасли. Для нашей страны проведение M360 Eurasia станет авторитетной площадкой для укрепления международной кооперации, привлечения инвестиций, а также продвижения инфраструктурных, телеком- и ИИ-инициатив в Центральной Азии и за ее пределами.

Глава GSMA по региону Европы и Центральной Азии Ласло Тот отметил многолетнее плодотворное сотрудничество с цифровой экосистемой Казахстана: