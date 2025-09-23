Казахстан укрепляет связи с ЕС: итоги встречи Токаева с Антониу Кошту
Встреча состоялась на полях Генассамблеи ООН.
Сегодня, 07:14
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в Нью-Йорке с президентом Европейского Совета Антониу Кошту, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Глава государства подчеркнул готовность страны активно развивать партнёрство с ЕС как в двустороннем формате, так и через платформу C5+,
Стороны обсудили динамику политического диалога, который открывает новые возможности для торговли, инвестиций и культурно-гуманитарного обмена между Казахстаном и Европейским Союзом. Также главы обменялись мнениями по ключевым международным и региональным вопросам. По итогам переговоров достигнута договорённость о продолжении контактов и расширении взаимовыгодного межрегионального сотрудничества.
