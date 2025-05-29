В ходе беседы были обсуждены совместные инициативы, направленные на развитие потенциала Казахстана в сфере интеллектуальной собственности, укрепление инновационной экосистемы и создание устойчивой экономики знаний, передаёт BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Всемирная организация интеллектуальной собственности является ключевым партнером нашей страны в построении прочной системы интеллектуальной собственности, ориентированной на будущее.

В настоящее время запущен проект по разработке Национальной стратегии в области инноваций с компонентом по интеллектуальной собственности. Он направлен на стимулирование научных исследований, развитие передовых технологий и формирование благоприятной инновационной среды. Казахстан и ВОИС также совместно реализуют проект по запуску Центров поддержки технологий и инноваций.

Дарен Танг сообщил, что принимаемые в нашей стране меры дают ощутимые результаты. В 2024 году Казахстан улучшил свои позиции в Глобальном инновационном рейтинге.