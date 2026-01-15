Британская консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала обновлённый рейтинг самых "сильных" паспортов мира на 2026 год, оценивающий количество стран, доступных для безвизовых поездок, передает BAQ.KZ.

Лидером рейтинга вновь стал Сингапур — его граждане могут свободно въезжать в 192 страны и территории из 227, учитываемых в исследовании. Второе место разделили Япония и Южная Корея, паспорта которых обеспечивают безвизовый доступ в 188 государств.

На третьей строчке сразу пять европейских стран: Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария. Их гражданам открыты 186 стран без виз.

Казахстан в новом рейтинге улучшил свои позиции. За год казахстанский паспорт поднялся сразу на четыре строки и занял 61-е место. В настоящее время граждане РК могут посещать 78 стран без оформления визы. В рейтинге Казахстан находится на одной позиции с Боливией и Суринамом.

Индекс Henley Passport Index традиционно формируется на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и считается одним из ключевых глобальных индикаторов свободы передвижения граждан разных стран.