Паспорт Казахстана улучшил позиции в мировом рейтинге
Британская консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала обновлённый рейтинг самых "сильных" паспортов мира на 2026 год, оценивающий количество стран, доступных для безвизовых поездок, передает BAQ.KZ.
Лидером рейтинга вновь стал Сингапур — его граждане могут свободно въезжать в 192 страны и территории из 227, учитываемых в исследовании. Второе место разделили Япония и Южная Корея, паспорта которых обеспечивают безвизовый доступ в 188 государств.
На третьей строчке сразу пять европейских стран: Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария. Их гражданам открыты 186 стран без виз.
Казахстан в новом рейтинге улучшил свои позиции. За год казахстанский паспорт поднялся сразу на четыре строки и занял 61-е место. В настоящее время граждане РК могут посещать 78 стран без оформления визы. В рейтинге Казахстан находится на одной позиции с Боливией и Суринамом.
Индекс Henley Passport Index традиционно формируется на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и считается одним из ключевых глобальных индикаторов свободы передвижения граждан разных стран.
