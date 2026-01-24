Сборная Казахстана по биатлону улучшила свое положение в Кубке наций по итогам коротких индивидуальных гонок шестого этапа Кубка мира, прошедших 22–23 января в чешском Нове-Место-на-Мораве, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Существенный вклад в результат внес Владислав Киреев. Благодаря набранным очкам мужская национальная команда сумела подняться на 20-е место, обойдя сборную Канады. В индивидуальной гонке казахстанцы заработали 241 балл, тогда как канадская команда — 88.

Женская сборная Казахстана набрала 175 очков и сохранила 20-ю позицию в общем зачете. Команда немного сократила отставание от сборной Бельгии, занимающей 19-е место, однако разрыв по-прежнему остается значительным — около 650 баллов. Отыграть его по итогам оставшихся восьми зачетных гонок будет непросто.

Окончательное положение в Кубке наций перед олимпийской паузой определится 24 января после смешанных эстафет. Следующие изменения в рейтинге ожидаются в марте, после этапа Кубка мира в финском Контиолахти.