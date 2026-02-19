Казахстан усилил контроль за «налогом на Google»: блокировка грозит нарушителям
Комитет государственных доходов Министерства финансов РК продолжает активную работу по обеспечению прозрачности и справедливого налогообложения в цифровой экономике, передает BAQ.KZ.
С 2022 года в стране действует налог на цифровые услуги – так называемый «налог на Google». С момента его введения зарегистрировано 120 иностранных компаний, из которых 22 подключились в 2025 году. Поступления в бюджет составили 136 млрд тенге, в том числе за 2025 год – 57,6 млрд тенге, а за январь 2026 года – 8,7 млрд тенге.
Банки второго уровня и платежные организации предоставляют сведения о зарубежных компаниях, что позволяет налоговым органам проводить камеральный контроль и сопоставлять данные о зарегистрированных компаниях с уплатой НДС. В случае выявления нарушений формируются уведомления о расхождениях.
С 1 января 2026 года вступили в силу нормы, позволяющие блокировать интернет-ресурсы иностранных маркетплейсов, не исполнивших требования налоговых органов или не зарегистрированных как плательщики НДС.
Меры направлены на создание равных условий для отечественных и иностранных участников рынка, повышение налоговой дисциплины в цифровой среде и снижение доли теневой экономики без проведения документальных проверок.
