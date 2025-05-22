Казахстан усилил контроль за осужденными
Браслеты выявили тысячи нарушений
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане с июля 2024 года внедрены электронные средства слежения (ЭСС) для контроля за осужденными, находящимися на учёте в службах пробации, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Мера реализуется в рамках принципа "Закон и Порядок" и направлена на снижение рецидива и обеспечение неотвратимости наказания за нарушения установленных ограничений.
Сегодня ЭСС применяются уже к более чем 2 500 осуждённым. Система позволяет отслеживать их местоположение 24/7 и оперативно фиксировать попытки нарушений. С момента запуска технологии было выявлено свыше 1 800 случаев нарушений: чаще всего - несоблюдение графика пребывания, самовольные выезды и порча устройств.
Благодаря эффективной работе службы пробации, по итогам рассмотрения более 900 дел суды вернули в места лишения свободы свыше 470 человек.
Ранее мы сообщали, что осужденные осваивают новые профессии в Акмолинской области.
Самое читаемое
- Подсудимый на допросе: Бил Шерзата Полата, но нож не видел
- Жара и гроза: в Казахстане объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды
- Новый сервис помог тысячам казахстанцев рассчитать пенсии и пособия
- Конаев теряет население? Акимат объяснил "падение"
- После аншлага в Астане: Джей Ло проведёт концерт в Алматы