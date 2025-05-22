В Казахстане с июля 2024 года внедрены электронные средства слежения (ЭСС) для контроля за осужденными, находящимися на учёте в службах пробации, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Мера реализуется в рамках принципа "Закон и Порядок" и направлена на снижение рецидива и обеспечение неотвратимости наказания за нарушения установленных ограничений.

Сегодня ЭСС применяются уже к более чем 2 500 осуждённым. Система позволяет отслеживать их местоположение 24/7 и оперативно фиксировать попытки нарушений. С момента запуска технологии было выявлено свыше 1 800 случаев нарушений: чаще всего - несоблюдение графика пребывания, самовольные выезды и порча устройств.

Благодаря эффективной работе службы пробации, по итогам рассмотрения более 900 дел суды вернули в места лишения свободы свыше 470 человек.

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