Казахстан усилит добычу и переработку редких металлов
Олжас Бектенов провёл совещание о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл совещание по реализации поручений Президента, касающихся привлечения технологий и инвестиций в сферу редких и редкоземельных металлов, передает BAQ.KZ.
В обсуждении приняли участие помощник Президента Канат Шарлапаев, министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, руководители "Самрук-Казыны" и "Казатомпрома".
Глава правительства отметил необходимость модернизации действующих производств, расширения геологоразведочных работ и внедрения современных технологий. В настоящее время в Казахстане добываются и перерабатываются бериллий, тантал, ниобий, скандий, титан и ряд других металлов, используемых в высокотехнологичных отраслях.
По данным Минпромстроя, с 2018 года в развитие отрасли направлено 67 млрд тенге. Ведётся изучение более 100 тыс. кв. км недр, открыты десятки перспективных участков.
Перспективными направлениями названы производство и переработка аккумуляторных материалов, создание жаропрочных сплавов, производство полупроводников и рециклинг постоянных магнитов.
Бектенов поручил ускорить постановку на баланс техногенных минеральных образований, активизировать производство жаропрочных никелевых сплавов и создать региональный исследовательский центр по редким металлам.
Самое читаемое
- Казахстанцы сравнили зарплаты с другими странами и потребовали поднять МЗП
- Миллиарды уходят в республику: почему Усть-Каменогорск застрял в советском облике
- Трагедия в Урджаре: погибшие дети были в гостях у бабушки
- В Уральске парень три года вымогал деньги у бывшей девушки
- Перевозка чужой посылки обернулась уголовным делом для казахстанца