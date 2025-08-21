Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл совещание по реализации поручений Президента, касающихся привлечения технологий и инвестиций в сферу редких и редкоземельных металлов, передает BAQ.KZ.

В обсуждении приняли участие помощник Президента Канат Шарлапаев, министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, руководители "Самрук-Казыны" и "Казатомпрома".

Глава правительства отметил необходимость модернизации действующих производств, расширения геологоразведочных работ и внедрения современных технологий. В настоящее время в Казахстане добываются и перерабатываются бериллий, тантал, ниобий, скандий, титан и ряд других металлов, используемых в высокотехнологичных отраслях.

По данным Минпромстроя, с 2018 года в развитие отрасли направлено 67 млрд тенге. Ведётся изучение более 100 тыс. кв. км недр, открыты десятки перспективных участков.

Перспективными направлениями названы производство и переработка аккумуляторных материалов, создание жаропрочных сплавов, производство полупроводников и рециклинг постоянных магнитов.

Бектенов поручил ускорить постановку на баланс техногенных минеральных образований, активизировать производство жаропрочных никелевых сплавов и создать региональный исследовательский центр по редким металлам.