На заседании Правительства министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила о начале разработки нового программного документа по развитию миграционной и демографической политики до 2030 года, передает BAQ.KZ.

По словам министра, документ охватывает ключевые направления в сфере международной и внутренней миграции, трудовой мобильности и демографического развития.

Для управления международной и трудовой миграцией планируется внедрение единой цифровой платформы. Система будет включать электронные механизмы отбора, учёта и интеграции трудовых мигрантов с акцентом на квалифицированные кадры.

Также в стратегии предусмотрены меры по усилению контроля над теневой занятостью, фиктивными контрактами, улучшению условий труда и защите прав иностранных работников. Будет проведён пересмотр квот по дефицитным отраслям и расширены каналы организованной миграции.

В части внутренней трудовой мобильности предусмотрен поэтапный подход: первоочередное развитие инфраструктуры в принимающих регионах и внедрение новых мотивационных механизмов для привлечения рабочей силы через систему занятости.

Ранее сообщалось, что в Казахстане сохраняется положительное миграционное сальдо.