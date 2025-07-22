Казахстан усилит контроль за теневой занятостью мигрантов
В Казахстане разрабатывают новую стратегию миграционной и демографической политики.
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На заседании Правительства министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила о начале разработки нового программного документа по развитию миграционной и демографической политики до 2030 года, передает BAQ.KZ.
По словам министра, документ охватывает ключевые направления в сфере международной и внутренней миграции, трудовой мобильности и демографического развития.
Для управления международной и трудовой миграцией планируется внедрение единой цифровой платформы. Система будет включать электронные механизмы отбора, учёта и интеграции трудовых мигрантов с акцентом на квалифицированные кадры.
Также в стратегии предусмотрены меры по усилению контроля над теневой занятостью, фиктивными контрактами, улучшению условий труда и защите прав иностранных работников. Будет проведён пересмотр квот по дефицитным отраслям и расширены каналы организованной миграции.
В части внутренней трудовой мобильности предусмотрен поэтапный подход: первоочередное развитие инфраструктуры в принимающих регионах и внедрение новых мотивационных механизмов для привлечения рабочей силы через систему занятости.
Ранее сообщалось, что в Казахстане сохраняется положительное миграционное сальдо.
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