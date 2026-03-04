В Казахстане планируют включить 25 новых перспективных участков в программу геологоразведки в газовой отрасли. Работа ведется в рамках поручения Главы государства по наращиванию ресурсного потенциала природного газа, передаёт BAQ.kz.

Министерство энергетики совместно с АО «НК «QazaqGaz» реализует комплексную программу геологоразведки, направленную на укрепление сырьевой базы и обеспечение долгосрочной энергетической стабильности страны.

В 2025 году национальная компания расширила портфель проектов, заключив пять контрактов на недропользование по участкам Малдыбай, Шалкар, Аккудук, Северный-2 и Саралжын. По трем из них уже привлечены стратегические партнеры, а на двух участках работы будут проводиться силами дочерней компании QazaqGaz.

Значительное внимание уделяется развитию международного сотрудничества. Так, подписано соглашение с китайской компанией CNPC. Сейчас стороны завершают переговоры и готовятся к заключению контракта по участку Северный-1.

Кроме того, начато совместное изучение участка Каменковский с итальянской энергетической компанией Eni.

Совместно с корпорацией Chevron также завершена интерпретация данных 3D-сейсморазведки по участку КТ-III, что позволило перейти к этапу экономической оценки проекта.

Параллельно специалисты подготовили комплексный отчет по созданию новых подземных хранилищ газа вдоль ключевых магистральных газопроводов. Это позволит повысить надежность газоснабжения и устойчивость энергетической системы страны.

В 2026 году планируется существенно увеличить темпы геологоразведки. В программу управления государственным фондом недр будут включены 25 новых перспективных участков.

«Наша задача — системно наращивать ресурсную базу природного газа и привлекать к этой работе международных партнеров. Включение новых перспективных участков в программу геологоразведки позволит не только открыть новые месторождения, но и обеспечить долгосрочную энергетическую безопасность страны», — отметили в Министерстве энергетики.

Также в ближайших планах — подписание полноценных контрактов на недропользование с CNPC по участку Северный-1 и с Chevron по проекту КТ-III. С компанией Eni ожидается переход к активной фазе геолого-геофизических исследований на участке Каменковский.

География поисковых работ будет расширяться. В частности, планируется получение трех лицензий на государственное геологическое изучение недр в Центральном Прикаспии, Тенизском и Шу-Сарысуском бассейнах.

Кроме того, специалисты приступят к детальному анализу перспектив Балхашского осадочного бассейна для уточнения дальнейших программ геологоразведки.