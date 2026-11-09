Казахстан усиливает генетический потенциал животноводства: из Австралии завезли 250 голов племенного скота

В Казахстане продолжается работа по совершенствованию племенной базы отечественного животноводства, улучшению породных характеристик сельскохозяйственных животных и повышению продуктивности поголовья. Одним из важных направлений этой работы является привлечение высококачественного генетического материала из-за рубежа.

Очередным этапом стало поступление в страну 250 голов крупного рогатого скота мясных пород Герефорд и Абердин-Ангус из Австралии. Животные прибыли в международный аэропорт имени Алии Молдагуловой в Актобе, где прошли необходимые ветеринарные процедуры.

В соответствии с требованиями ветеринарного законодательства Республики Казахстан импортированное поголовье находилось на карантине в течение 21 дня. За это время специалисты провели комплексное обследование животных, оценили их физиологическое состояние, проверили отсутствие клинических признаков инфекционных заболеваний и соответствие ветеринарных сопроводительных документов установленным нормам. Особое внимание уделялось соблюдению ветеринарно-санитарных требований и обеспечению безопасности поголовья.

После завершения всех предусмотренных процедур животных направят в хозяйство «Amaner-IZI», расположенное в селе Бударино Акжайыкского района Западно-Казахстанской области.

Поступление нового племенного поголовья позволит хозяйству расширить генетическую базу стада, повысить качество селекционно-племенной работы и создать дополнительные возможности для развития мясного скотоводства. Герефордская и абердин-ангусская породы широко востребованы в мясном животноводстве благодаря своим продуктивным характеристикам, качеству мяса и способности адаптироваться к различным условиям содержания.

Обновление племенного поголовья имеет важное значение для дальнейшего развития агропромышленного комплекса страны. Привлечение высококачественного генетического материала, совершенствование селекционных подходов и укрепление племенной базы создают условия для повышения продуктивности животноводства, улучшения качества отечественной продукции и укрепления её конкурентоспособности.

Таким образом, импорт племенного скота становится одним из инструментов качественного преобразования отечественного животноводства и формирования устойчивой базы для развития мясной отрасли Казахстана.