За последние семь лет Казахстан инвестировал около 35 млрд долларов в транспортную инфраструктуру. В материале, опубликованном на MSN, внимание уделили развитию Среднего коридора, железных и автомобильных дорог, авиации и портов страны, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Одним из поводов для публикации стало начало строительства автодороги Бейнеу – Саксаульск. Как отмечается в материале, проект направлен на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

«Президент Касым-Жомарт Токаев ранее назвал новую трассу «золотым мостом» между Китаем и Европой. Она должна напрямую связать пограничные пункты пропуска с каспийскими портами Актау и Курык. После завершения проекта расстояние грузоперевозок сократится примерно на 1 тысячу километров, а сроки доставки - до трех дней», – пишут зарубежные коллеги.

Как сообщает MSN, за последние семь лет Казахстан направил около 35 млрд долларов на развитие железных и автомобильных дорог, портов, аэропортов и цифровых логистических систем.

За этот же период объем грузоперевозок по Среднему коридору вырос в пять раз и в 2025 году превысил 4,5 млн тонн. Контейнерные перевозки достигли примерно 77 тыс. двадцатифутовых контейнеров в эквиваленте (TEU). К 2029 году Казахстан и его региональные партнеры намерены довести ежегодную пропускную способность до 300 тыс. TEU.

Железные дороги и цифровизация

В публикации отдельно отмечается развитие железнодорожной инфраструктуры.

После завершения строительства вторых путей на 836-километровом участке Достык – Мойынты стоимостью около 1 млрд долларов пропускная способность увеличилась с 12 до 60 пар поездов в сутки. Средняя скорость грузовых поездов выросла с 800 до 1 500 километров в сутки.

Железнодорожный обход Алматы протяженностью 75 км, на который было привлечено около 300 млн долларов, позволил снизить нагрузку на узел и сократить время транзита до 24 часов.

Продолжается и строительство 300-километровой линии Аягоз – Бахты. Она должна создать третий железнодорожный переход между Казахстаном и Китаем.

На сухом порту «Хоргос – Восточные ворота» после расширения инфраструктуры и автоматизации операций годовая пропускная способность достигла 372 тыс. TEU.

Параллельно Казахстан развивает цифровые решения в логистике. В материале приводятся слова Президента о создании в стране «единой цифровой экосистемы международных грузоперевозок».

По данным, приведенным в публикации, внедрение интегрированных таможенных систем и принципа «единого окна» позволило сократить время прохождения границы. Доставка контейнеров от станции Достык до черноморских портов Грузии может занимать 11-13 дней.

Транзит через Казахстан хотят сократить до пяти дней

В дорожном секторе продолжается модернизация казахстанского участка международного коридора Западная Европа – Западный Китай протяженностью 2 787 км.

Также реализуется программа TRACE стоимостью 1,529 млрд долларов. Всемирный банк и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделяют по 650 млн долларов, вклад Казахстана составляет около 228,8 млн долларов.

Проект предусматривает реконструкцию 498 км дорог, расширение их с двух до четырех полос и доведение до стандартов I категории.

Ожидается, что развитие дорожной инфраструктуры позволит сократить время транзита грузов через Казахстан с 11 примерно до пяти дней.

По данным Всемирного банка, приведенным в материале, модернизация более 1 600 км дорог уже позволила сократить время в пути на отдельных участках примерно на 67%, увеличить среднюю скорость движения с 25 до 80 км/ч и снизить расходы пользователей дорог на 35%.

Что происходит в авиации

Отдельный блок публикации посвящен развитию авиации.

По итогам 2025 года аэропорты Казахстана перевезли 15,4 млн пассажиров, что на 4,8% больше показателя предыдущего года, обслужили в общей сложности почти 32 млн пассажиров и обработали 173,3 тыс. тонн грузов.

Новый международный терминал аэропорта Алматы увеличил его пропускную способность до 14 млн пассажиров в год.

Развитие инфраструктуры аэропорта Астаны планируется начать в 2027 году. Ожидается, что в результате пропускная способность столичного аэропорта достигнет 12 млн пассажиров ежегодно.

В публикации также говорится о развитии региональных аэропортов и расширении политики «открытого неба».

Грузовые авиакомпании Cargolux Airlines International и Pacific Cargo запустили рейсы через Астану. В числе международных перевозчиков, уже работающих в Казахстане, также названы Turkish Airlines, MNG Airlines, China Southern Airlines, Hong Kong Air Cargo, Saudi Arabian Airlines, Air Atlanta, Silk Way West Airlines и Aerotrans.

В 2026 году международная маршрутная сеть Казахстана, как ожидается, увеличится до 135 маршрутов в 30 странах. В 2024 году их было 115.

Актау и Курык

MSN также обращает внимание на развитие казахстанских портов на Каспии.

В 2025 году в порту Актау завершилось строительство нового контейнерного хаба. В порту Курык были завершены дноуглубительные работы и модернизирован подъемно-переходной мост на причале №1.

В развитие этой инфраструктуры Европейский банк реконструкции и развития инвестировал десятки миллионов евро.

Совокупная пропускная способность казахстанских портов на Каспийском море превышает 21,6 млн тонн грузов в год. Ожидается, что возможности по обработке контейнерных грузов увеличатся втрое, а общая пропускная способность — на 50%.

Развитие казахстанских портов в публикации рассматривается вместе с планами Азербайджана и Грузии по модернизации порта Баку и расширению железной дороги Баку – Тбилиси – Карс.

Казахстан обеспечивает около 83% сухопутных перевозок между Китаем и Европой

Все перечисленные проекты связаны с Концепцией развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года.

Она предусматривает развитие мультимодальной транспортной системы с использованием цифровых технологий, создание логистических центров вдоль основных коридоров и расширение регионального сотрудничества.

По данным ОЭСР, приведенным в материале, на Казахстан приходится около 83% сухопутных грузоперевозок между Китаем и Европой.

Авторы публикации связывают дальнейшее усиление транспортно-логистических позиций Казахстана с инвестициями в инфраструктуру, цифровизацией и международным сотрудничеством.