В Казахстане продолжается системная работа по поддержке ветеранов и сохранению исторической памяти, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтруда.

По данным на 1 октября текущего года, в стране проживает 79 313 ветеранов, включая 86 участников Великой Отечественной войны, 16 556 граждан, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, 26 587 ветеранов боевых действий на территории других государств, а также 36 084 труженика тыла, внёсших вклад в Победу в годы войны.

С начала 2025 года указанным категориям граждан было выплачено специальное государственное пособие на общую сумму 12,6 миллиарда тенге. Всего на эти цели в бюджете текущего года предусмотрено 17 миллиардов тенге. Поддержка оказывается ежемесячно и независимо от других социальных выплат, что подчёркивает важность роли ветеранов в обществе.

Размер пособий варьируется в зависимости от статуса ветерана. Так, участники Великой Отечественной войны получают по 62 912 тенге в месяц, лица, приравненные к ним по льготам, — от 24 до 29 тысяч тенге, в зависимости от категории. Ветераны боевых действий в Афганистане получают 24 339 тенге, а участники международных и региональных операций — 18 874 тенге. Труженики тыла получают 8 376 тенге в месяц.

Эти меры являются не только формой благодарности за подвиг и самоотверженность, но и частью государственной политики по укреплению социальной справедливости и защите интересов старшего поколения. Забота о ветеранах остаётся одним из приоритетов в социальной повестке Казахстана, и в будущем система поддержки будет только расширяться и совершенствоваться.