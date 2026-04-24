В Актобе неизвестная девушка пыталась увести маленькую девочку со двора, передает BAQ.kz со ссылкой на издание Диапазон.

Инцидент произошёл днём во дворе дома №23 во 2-м микрорайоне Есет батыр (бывший Нур-Сити). Ситуация вызвала обеспокоенность среди местных жителей.

По их словам, неизвестная девушка подошла к ребёнку, игравшему во дворе, и попыталась уговорить её пойти с ней.

«Она сказала: “Пойдём, я тебе дам кольцо”, спрашивала, есть ли у девочки серьги. Ребёнок не хотел идти, но девушка продолжала уговаривать. В какой-то момент девочка смогла убежать и спряталась в ближайшем магазине», - рассказали очевидцы.

Отмечается, что происходящее попало на камеры видеонаблюдения магазина «Нурдаулет».

После случившегося жители подняли вопрос о неработающих камерах во дворах.

«Камеры во дворе не работают. Почему их не чинят, если речь идёт о безопасности детей?» - возмущаются они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Газета Диапазон Актобе (@gazeta_diapazon)

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по данному факту начата проверка.

Подозреваемую удалось установить и доставить в отдел полиции.

«В настоящее время с её участием проводятся необходимые процессуальные действия. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законом», - сообщили в ведомстве.

Ранее также сообщалось о похожем случае в Актау, где женщина сняла золотые серьги с маленькой девочки.

