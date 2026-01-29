В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось первое заседание Межведомственной рабочей группы по развитию сотрудничества с Афганистаном, передаёт BAQ.KZ.

Как отметил вице-премьер, рабочая группа создана для обеспечения согласованной и системной работы на афганском направлении. Координация текущих вопросов взаимодействия с афганской стороной возложена на заместителя председателя рабочей группы – Специального представителя Президента РК по Афганистану, Посла по особым поручениям МИД Еркина Тукумова.

Серик Жумангарин подчеркнул, что Главой государства поставлены конкретные задачи по развитию транспортных коридоров, торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия. При этом текущие темпы требуют усиления межведомственной координации и более глубокой проработки инициатив. Ключевая задача рабочей группы – формирование целостного и системного подхода, а также сокращение избыточных бюрократических процедур. Отмечено, что потенциал сотрудничества с Афганистаном используется не в полной мере. Рабочая группа должна стать единой переговорной площадкой и обеспечить оперативное решение вопросов на исполнительном уровне.

В ходе заседания рассмотрены перспективы взаимодействия в сферах транспорта и логистики, энергетики, здравоохранения и образования, а также реализация совместных проектов, включая горно-металлургическую отрасль. Отмечено, что в 2025 году гуманитарная помощь Афганистану оказывалась дважды, а за последние пять лет общий объем поставок составил 6,4 млрд тенге.

Вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов проинформировал о ходе реализации проекта строительства железной дороги "Тургунди – Герат – Кандагар – Спин-Болдак" через территорию Афганистана (CASA), который реализуется в плановом режиме. Казахстанской стороной разработан и направлен в Министерство энергетики и инфраструктуры ОАЭ проект трехстороннего меморандума, подписание которого планируется в феврале текущего года. Также прорабатывается подписание отдельного меморандума с Министерством железных дорог Пакистана. Пакистанская сторона поддерживает предложенный маршрут.

Вице-министр науки и высшего образования Гульзат Кобенова сообщила, что в настоящее время 610 афганских студентов обучаются в 34 вузах Казахстана. В рамках действующего меморандума ежегодно выделяется 30 образовательных грантов, рассматривается возможность увеличения квоты до 60 грантов в год.

По итогам заседания Серик Жумангарин поручил обеспечить постоянную работу Межведомственной рабочей группы и проводить ее заседания на регулярной, ежеквартальной основе.