Казахстан усиливает охрану прав интеллектуальной собственности
Мажилис принял во втором чтении закон о внесении изменений и дополнений по вопросам интеллектуальной собственности, передает BAQ.KZ.
Законом вводятся дополнительные правовые инструменты по охране и защите прав интеллектуальной собственности, созданию благоприятных условий для её развития, привлечению инвестиций в страну и развитию креативной экономики.
В рамках поправок срок подачи возражения против регистрации обозначения в качестве товарного знака увеличивается с одного до двух месяцев. Кроме того, сроки предварительной экспертизы сокращаются с одного месяца до 10 рабочих дней, а полной экспертизы – с семи до трёх месяцев с даты подачи заявки. Нововведения помогут предотвратить недобросовестные действия со стороны третьих лиц, нацеленных на получение выгоды за счёт использования развивающегося бренда.
Вводятся дополнительные ограничения прав авторов, связанных с распространением, доведением до всеобщего сведения, публичным исполнением их опубликованных произведений. Таким образом, лица с нарушениями зрения и иными ограниченными способностями получат возможность воспринимать печатную продукцию к обнародованным произведениям без согласия авторов.
Кроме того, вводится специализация патентных поверенных по средствам индивидуализации и объектам промышленной собственности.
