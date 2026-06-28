Казахстан укрепляет позиции отечественных СМИ на международной арене

За последние годы в Казахстане реализован комплекс системных мер, направленных на развитие отечественной медиаотрасли. Государство совершенствует законодательство, расширяет международное присутствие казахстанских средств массовой информации, укрепляет цифровую инфраструктуру вещания и оказывает дополнительную поддержку журналистскому сообществу. Параллельно развивается национальное информационное пространство, повышается доступность качественного контента и растет доверие аудитории к отечественным СМИ.

Сегодня Казахстан располагает одной из наиболее развитых медиасистем в Центральной Азии, объединяющей тысячи средств массовой информации, современные цифровые платформы и широкую сеть отечественных и зарубежных корреспондентов.

Казахстанские СМИ расширяют международное присутствие

Одним из ключевых направлений развития отрасли остается укрепление позиций отечественных СМИ за рубежом.

АО «РТРК «Qazaqstan» обеспечивает широкое информационное присутствие благодаря сети из 20 собственных корреспондентов во всех регионах страны, а также пяти зарубежных корреспондентов, работающих в США, Бельгии, Великобритании, Турции и России.

Собственную международную корреспондентскую сеть активно развивает и информационный телеканал «24KZ», входящий в структуру Агентства «Хабар». Сегодня его журналисты работают в девяти странах мира — США, Бельгии, Франции, Турции, России, Китае, Южной Корее, Узбекистане и Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, телеканал сотрудничает с внештатными корреспондентами еще в трех государствах — Малайзии, Грузии и Кыргызстане.

Дополнительным шагом по укреплению международного информационного присутствия стало вещание международной версии телеканала «Jibek Joly», сигнал которого доступен более чем в 100 странах мира через спутниковые, кабельные и онлайн-платформы.

В свою очередь телеканал «24KZ» обеспечивает официальное вещание не только на территории Казахстана, но также в Кыргызстане и России.

Государственная поддержка журналистов

Особое внимание уделяется социальной поддержке работников средств массовой информации.

По инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за последние три года в Астане собственным жильем обеспечены 200 представителей отечественных СМИ.

Работа в этом направлении продолжается. В 2026 году еще 66 работников информационной сферы в различных регионах страны получат собственное жилье.

Кроме того, в Казахстане продолжается развитие профессионального сообщества журналистов. Так, парламентская премия «Парламент сөзі» за десять лет существования объединила лучших представителей отечественной журналистики. За это время ее лауреатами стали более 150 работников средств массовой информации.

Еще одним важным событием стало открытие в Астане регионального офиса международного телеканала Euronews. Впервые в рамках сотрудничества была запущена образовательная программа Euronews Academy, предусматривающая проведение тренингов и мастер-классов для повышения квалификации казахстанских журналистов.

Современное законодательство для медиасферы

Развитие отрасли сопровождается масштабным обновлением нормативно-правовой базы.

В Казахстане принят Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», а также вступил в силу новый Закон «О масс-медиа», который сформировал современную правовую основу для функционирования медиасферы.

Документы учитывают развитие цифровых технологий, регулируют деятельность онлайн-платформ, совершенствуют механизмы работы средств массовой информации и укрепляют гарантии свободы слова.

Одновременно новый Налоговый кодекс предусматривает пониженную ставку НДС в размере 10% для отечественных газет и журналов, что должно способствовать повышению финансовой устойчивости печатных изданий.

Более пяти тысяч СМИ работают в Казахстане

По состоянию на сегодняшний день в стране зарегистрировано 5 303 средства массовой информации.

В их числе:

3 181 периодическое печатное издание;

253 телеканала;

97 радиостанций;

1 457 информационных агентств и сетевых изданий.

Продолжает развиваться и двуязычное медиапространство. Сегодня свыше 1,6 тысячи отечественных СМИ выпускают материалы одновременно на казахском и русском языках.

Цифровизация и развитие информационной инфраструктуры

Казахстан сохраняет высокие показатели развития цифровой среды.

Охват цифровым эфирным телерадиовещанием в стране превышает 95%.

Кроме того, Казахстан занимает первое место среди государств Центральной Азии по уровню проникновения интернета. Доступ к сети имеют 93,4% населения, что значительно превышает средний показатель по региону, составляющий 82%.

Развитие цифровой инфраструктуры позволяет отечественным СМИ расширять аудиторию и внедрять современные форматы распространения информации.

Растет доверие к отечественным СМИ

Социологические исследования свидетельствуют о повышении востребованности казахстанского информационного продукта.

По данным ОФ «ЦСПИ», в 2025 году уровень востребованности отечественного информационного контента среди населения в возрасте от 18 до 65 лет превысил 70,2%.

Одновременно растет и доверие аудитории к национальным средствам массовой информации. Среди пользователей соответствующих источников информации уровень доверия к республиканским телеканалам достиг 89%, а к отечественным интернет-ресурсам — 87%.

Исследования также показывают высокий уровень удовлетворенности граждан освещением государственной политики. Наиболее высокие показатели зафиксированы в сферах образования (82%), транспортного сообщения (77%), сельского хозяйства (73%), экономики (73%), а также предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (71%).

Отечественные телеканалы сохраняют высокий уровень востребованности среди населения. Согласно результатам социологического исследования ОФ «ЦСПИ», проведенном в 2025 году лидером по популярности среди казахстанских телеканалов остается КТК, который смотрят 45% респондентов. В число наиболее востребованных также входят телеканалы «Первый канал Евразия» (42%) и «Хабар» (39%), что свидетельствует о сохранении устойчивого интереса аудитории к национальному телевизионному контенту.

Согласно данным компании «K Research», по итогам 2025 года в десятку телеканалов-лидеров одновременно по рейтингу, доле и численности аудитории вошли «Первый канал «Евразия»», «КТК», «Qazaqstan», «Astana TV», «31 канал», «Седьмой канал», «НТК», «Мир», «Jibek Joly» и «Qazsport», что подтверждает постоянный интерес аудитории к отечественному телевизионному вещанию.

По сведениям Национальной медиа ассоциации, по итогам 2025 года лидирующие позиции по телевизионному рейтингу и доле аудитории заняли «Первый канал Евразия» (0,77% и 17,3%), КТК (0,54% и 12,23%), «Седьмой канал» (0,47% и 10,59%), «Мир» (0,37% и 8,35%), «31 канал» (0,35% и 8%), Qazaqstan (0,35% и 7,98%), Astana TV (0,35% и 7,79%), НТК (0,35% и 7,78%), Balapan (0,15% и 3,38%) и Qazsport (0,12% и 2,77%).

Медиасфера продолжает развиваться

Комплекс реализуемых мер свидетельствует о последовательной модернизации информационной отрасли Казахстана. Расширение международного присутствия отечественных СМИ, совершенствование законодательства, развитие цифровой инфраструктуры, государственная поддержка журналистов и укрепление доверия аудитории формируют основу для дальнейшего развития национального медиапространства и повышения его конкурентоспособности как внутри страны, так и на международной арене.