Казахстан продолжает активно развивать и продвигать свои позиции в международной сфере оценки соответствия и аккредитации. В середине августа 2025 года представитель РГП "Национальный центр аккредитации" Гульжан Аманжолова приняла участие в важной международной миссии Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC), которая прошла в США, в штате Пенсильвания.

Гульжан Аманжолова стала частью команды экспертов из разных стран, включая Филиппины, Сингапур, Таиланд, США и Казахстан, и приняла участие в первичной оценке одного из американских органов по аккредитации. Пятидневная миссия стала важным этапом как для принимающей стороны, так и для Казахстана, который продолжает усиливать свои международные позиции в сфере аккредитации.

"Это была интенсивная, но очень продуктивная работа. Такие миссии — это не только проверка системы, но и личный вызов для каждого участника на соответствие самым высоким международным стандартам", — отметила Гульжан Аманжолова.

Данный опыт является уже шестым для Аманжоловой в рамках работы APAC. В этом году ей были выданы две рекомендации на повышение до статуса ведущего оценщика (Lead Evaluator), и теперь решение по присвоению этого статуса будет принято на ближайшем заседании Руководящего комитета APAC MRAMC.

Основные итоги прошедшей миссии будут обсуждаться на Генеральной Ассамблее ILAC/IAF, которая пройдет в октябре 2025 года в Бангкоке.

Участие казахстанских специалистов в международных экспертных группах не только укрепляет позиции страны на мировой арене, но и способствует развитию глобальных стандартов аккредитации. В долгосрочной перспективе это повысит престиж Национального органа по аккредитации Республики Казахстан и сыграет важную роль в повышении доверия к казахстанским сертификационным и аккредитационным системам на международном уровне.