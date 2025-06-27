26 июня 2024 года в китайском городе Нинбо состоялось Пятое Совещание министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на котором с ключевым выступлением от Казахстана выступил вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс, передает BAQ.KZ.

На фоне глобальных вызовов в сфере энергетической безопасности и устойчивого развития Ильяс подчеркнул, что ШОС объединяет крупнейших производителей, транзитеров и потребителей энергоресурсов, и выразил уверенность в необходимости усиленной координации стран-участниц. Казахстан, по его словам, намерен играть активную роль в формировании совместных решений для устойчивого энергетического будущего региона.

Особое внимание было уделено Стратегии развития энергетического сотрудничества ШОС до 2030 года, инициированной Президентом Касым-Жомартом Токаевым и утверждённой на саммите в Астане. Документ охватывает широкий спектр направлений: от развития нефтегазового комплекса и угольной промышленности до перехода на возобновляемые источники энергии и повышение энергоэффективности.

Вице-министр представил амбициозные цели Казахстана - довести долю возобновляемой энергетики до 15% к 2030 году и до 50% к 2050 году. Он напомнил о недавнем подписании на COP-29 соглашений на сумму $3,7 млрд с КНР и ОАЭ по проектам в сфере ВИЭ, а также о партнёрстве с Азербайджаном и Узбекистаном по экспорту "зелёной" энергии.

Кроме этого, в своем выступлении Ильяс акцентировал важность цифровизации, научного сотрудничества и подготовки квалифицированных кадров, предложив активизировать взаимодействие исследовательских институтов стран ШОС и инвестировать в человеческий капитал и передовые технологии.

"Только через укрепление доверия, обмен знаниями и согласованные действия мы можем гарантировать безопасное и устойчивое энергетическое будущее для всего пространства ШОС", - резюмировал вице-министр.

Казахстан подтвердил свою готовность к дальнейшему углублению практического взаимодействия в энергетической сфере, отметив, что партнерство внутри ШОС имеет стратегическое значение для всего региона.