Казахстан усиливает промышленную независимость
В стране выросли показатели обрабатывающей промышленности.
Сегодня, 10:30
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Сегодня, 10:30Сегодня, 10:30
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С начала 2025 года обрабатывающая промышленность показала рост на уровне 7,2%. Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, передаёт BAQ.KZ.
"Наибольшая динамика роста наблюдается в отрасли машиностроения – 111,2%, химической промышленности – 111,2%, стройиндустрии – 112,9% и мебельной промышленности – 114,8%", - сказал министр.
По его словам, с начала года снизился импорта в промышленности, при это увеличились объемы отечественного производства. Положительные показатели в металлургии и электронной промышленности.
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