С начала 2025 года обрабатывающая промышленность показала рост на уровне 7,2%. Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, передаёт BAQ.KZ.

"Наибольшая динамика роста наблюдается в отрасли машиностроения – 111,2%, химической промышленности – 111,2%, стройиндустрии – 112,9% и мебельной промышленности – 114,8%", - сказал министр.

По его словам, с начала года снизился импорта в промышленности, при это увеличились объемы отечественного производства. Положительные показатели в металлургии и электронной промышленности.