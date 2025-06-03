В Талдыкоргане продолжается главное судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата, передает BAQ.KZ.

Онлайн-трансляция заседания суда проходит на нашем YouTube-канале.

Дело рассматривает судья Ержан Жанузаков. Прокуроры – Ержан Туракбаев и Дана Сарсенбай.

На скамье девять подсудимых девять человек, среди них один несовершеннолетний.

2 июня с речью выступила государственный обвинитель Дана Сарсенбай, которая озвучила позицию стороны обвинения и призвала к справедливому и суровому наказанию для виновных. Также прокурор потребовала максимальные сроки для обвиняемых.

Адвокат потерпевшей стороны Багдагуль Ажигалиева заявила, что Шерзата можно было спасти, но ему никто не помог.

Защита обвиняемого Равиля Сакиева в прениях потребовала отклонить иск на 300 миллионов тенге по делу Шерзата.

Мать Шерзата просила приговорить обвиняемых к пожизненному заключению. Адвокат также сообщил, что родственники Шерзата готовы простить несовершеннолетнего подсудимого.

Кроме того, прокуратура исключила версию группового убийства.

Адвокаты подсудимых просили возбудить уголовное дело против Шерзата и его родственников.

В суде выступила сестра Дархана Аскентая. Она заявила, что Шерзат сам спровоцировал конфликт. Защита потребовала оправдать Дархана.

29 мая в суде раскрыли разговоры подозреваемых и свидетельниц в машине. Прозвучали спорные показания подсудимого Равиля Сакиева. Была зачитана характеристика одного из подсудимых — Шынгыса Бельгожаева. Семья убитого Шерзата Полата потребовала с подсудимых сотни миллионов тенге.

28 мая в первой половине дня по приглашению защиты подсудимого Равиля Сакиева выступил судебно-медицинский эксперт Омирбек Жолымбетов. Эксперт проводил освидетельствование потерпевшего Нурганата Гаипбаева.

Также стороной защиты подсудимого Абзала Шынасыла - адвокатом Ж. Абеновым - был заявлен отвод председательствующему судье Ержану Жанузакову.

Отвод был рассмотрен судьёй этого же суда - Аскарбеком Беймбетовым.

По итогам рассмотрения отвод был отклонён. Суд продолжил исследование материалов дела до 19.30 часов.

В суде были показаны записи с видеорегистратора одной из машин подсудимых.

23 мая несовершеннолетний подсудимый признался на очной ставке о давлении.

Были обнародованы видеозаписи очной ставки погибшего Нурканата Гаипбаева и подсудимого Нуркияса Ильясова.

Также в суде продемонстрирована видео очной ставки между Гаипбаевым и подсудимым Дидаром Калиахметом.

Представили видеозапись следственного эксперимента, где мать погибшего, Гульбара Бишимбиева, воспроизводит события той трагической ночи.

Кроме того, по ходатайству потерпевшей стороны в суд был приглашен известный судмедэксперт Тахир Халимназаров. Ему задали вопрос о том, в течение какого времени нужно было доставить мальчика в больницу, чтобы спасти ему жизнь. Он озвучил характеристики ранения Шерзата и описал силу удара.

22 мая судья отреагировал на утечку записей по делу Шерзата. Он выступил с заявлением, касающимся нарушений конфиденциальности в ходе судебного процесса. Из-за утечки трое сотрудников технического персонала были привлечены к дисциплинарной ответственности. Они получили выговор.

В суде показали очную ставку Гайыпбаева и Сакиева.

Кроме того, прокурор Дана Сарсенбай сообщила от чего скончался Шерзат Полат. Она озвучила заключение судебно-медицинской экспертизы.

Вместе с тем была воспроизведена видеозапись допроса Даны Жаксыгельды, которая в ту ночь находилась на месте событий. Свидетельница рассказала о выстрелах и попытке скрыть следы.

Позже гособвинитель Сарсенбай зачитала стенограмму очной ставки между матерью погибшего — Бишимбиевой — и одним из подсудимых, Дидаром Калиахметом. Она обвинила Калиахмета в избиении Шерзата.

Также воспроизвели видео с очной ставки между двумя фигурантами — Шынгысом Бельгожаевым и Нурканатом Гайыпбаевым. На записи дядя погибшего утверждал, что именно Шынгыс воткнул нож в Шерзата.

21 мая суд ознакомился с видеозаписями следственных действий и очных ставок между допрошенными подсудимыми и потерпевшими.

Были озвучены ключевые фрагменты показаний одного из подсудимых — Абзала Шынасыла. Он заявил, что согласился взять на себя ответственность за произошедшее из-за давления как со стороны следствия, так и со стороны других фигурантов дела.

Абзал частично признал свою вину и подробно рассказал о событиях той ночи. Также он опроверг связь с группировкой "Хуторские".

Очередным допрошенным на заседании стал подсудимый Дидар Калиахмет. В своих показаниях он рассказал, как оказался рядом с местом происшествия и почему не стал вмешиваться в конфликт.

Подсудимый Дидар даже заявил о готовности пройти проверку на полиграфе, чтобы подтвердить свою непричастность к насилию и применению оружия в ночь трагедии.

16 мая суд просмотрел видеозаписи допросов подсудимых и очных ставок между подсудимыми и потерпевшими.

Завершены допросы подсудимых Азамата Токтаубаева, Нуркияса Ильясова, Шынгыса Белгожаева, Равиля Сакиева и несовершеннолетнего Думана Ыскака.

Подсудимый Дидар Калиахмет отказался от дачи показаний и попросил допросить его на следующем заседании.

Адвокат потерпевшей стороны намекнул на связь подсудимых с бандой "Хуторские".

Азамат Токтаубаев добровольно рассказал о своем предыдущем уголовном деле. Далее он признался, что ранее дал ложные показания в отношении другого фигуранта дела - Дархана Аскентая.

Позже в суде начался допрос несовершеннолетнего подсудимого по делу об убийстве Шерзата Полата.

Еще один фигурант дела Нуркияс Ильясов, также дал подробные показания о событиях той ночи. Еще он заявил об инсценировке задержания с участием СОБРа.

15 мая в суде адвокат пожаловался на съёмку подсудимого.

Также судья по делу призвал блогеров и комментаторов воздержаться от провокационных действий.

Вместе с этим было продемонстрировано видео, снятое очевидицей с балкона одного из домов по улице Менделеева. Кадры вызвали сильные эмоции у присутствующих – зал суда сотрясался от звуков плача и криков, раздающихся на записи.

После один из подсудимых – Нурбол Токтаубаев подробно рассказал, как развивались события в ночь трагедии. Также Токтаубаев опроверг обвинения в принадлежности к преступной группировке.

В заключение судья задал ряд уточняющих вопросов о моменте избиения потерпевшего Гаипбаева, поставив под сомнение последовательность показаний Токтаубаева.