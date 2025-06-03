Главный судебный процесс по делу об убийстве Шерзата Полата продолжается
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В Талдыкоргане продолжается главное судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата, передает BAQ.KZ.
Онлайн-трансляция заседания суда проходит на нашем YouTube-канале.
Дело рассматривает судья Ержан Жанузаков. Прокуроры – Ержан Туракбаев и Дана Сарсенбай.
На скамье девять подсудимых девять человек, среди них один несовершеннолетний.
2 июня с речью выступила государственный обвинитель Дана Сарсенбай, которая озвучила позицию стороны обвинения и призвала к справедливому и суровому наказанию для виновных. Также прокурор потребовала максимальные сроки для обвиняемых.
Адвокат потерпевшей стороны Багдагуль Ажигалиева заявила, что Шерзата можно было спасти, но ему никто не помог.
Защита обвиняемого Равиля Сакиева в прениях потребовала отклонить иск на 300 миллионов тенге по делу Шерзата.
Мать Шерзата просила приговорить обвиняемых к пожизненному заключению. Адвокат также сообщил, что родственники Шерзата готовы простить несовершеннолетнего подсудимого.
Кроме того, прокуратура исключила версию группового убийства.
Адвокаты подсудимых просили возбудить уголовное дело против Шерзата и его родственников.
В суде выступила сестра Дархана Аскентая. Она заявила, что Шерзат сам спровоцировал конфликт. Защита потребовала оправдать Дархана.
29 мая в суде раскрыли разговоры подозреваемых и свидетельниц в машине. Прозвучали спорные показания подсудимого Равиля Сакиева. Была зачитана характеристика одного из подсудимых — Шынгыса Бельгожаева. Семья убитого Шерзата Полата потребовала с подсудимых сотни миллионов тенге.
28 мая в первой половине дня по приглашению защиты подсудимого Равиля Сакиева выступил судебно-медицинский эксперт Омирбек Жолымбетов. Эксперт проводил освидетельствование потерпевшего Нурганата Гаипбаева.
Также стороной защиты подсудимого Абзала Шынасыла - адвокатом Ж. Абеновым - был заявлен отвод председательствующему судье Ержану Жанузакову.
Отвод был рассмотрен судьёй этого же суда - Аскарбеком Беймбетовым.
По итогам рассмотрения отвод был отклонён. Суд продолжил исследование материалов дела до 19.30 часов.
В суде были показаны записи с видеорегистратора одной из машин подсудимых.
23 мая несовершеннолетний подсудимый признался на очной ставке о давлении.
Были обнародованы видеозаписи очной ставки погибшего Нурканата Гаипбаева и подсудимого Нуркияса Ильясова.
Также в суде продемонстрирована видео очной ставки между Гаипбаевым и подсудимым Дидаром Калиахметом.
Представили видеозапись следственного эксперимента, где мать погибшего, Гульбара Бишимбиева, воспроизводит события той трагической ночи.
Кроме того, по ходатайству потерпевшей стороны в суд был приглашен известный судмедэксперт Тахир Халимназаров. Ему задали вопрос о том, в течение какого времени нужно было доставить мальчика в больницу, чтобы спасти ему жизнь. Он озвучил характеристики ранения Шерзата и описал силу удара.
22 мая судья отреагировал на утечку записей по делу Шерзата. Он выступил с заявлением, касающимся нарушений конфиденциальности в ходе судебного процесса. Из-за утечки трое сотрудников технического персонала были привлечены к дисциплинарной ответственности. Они получили выговор.
В суде показали очную ставку Гайыпбаева и Сакиева.
Кроме того, прокурор Дана Сарсенбай сообщила от чего скончался Шерзат Полат. Она озвучила заключение судебно-медицинской экспертизы.
Вместе с тем была воспроизведена видеозапись допроса Даны Жаксыгельды, которая в ту ночь находилась на месте событий. Свидетельница рассказала о выстрелах и попытке скрыть следы.
Позже гособвинитель Сарсенбай зачитала стенограмму очной ставки между матерью погибшего — Бишимбиевой — и одним из подсудимых, Дидаром Калиахметом. Она обвинила Калиахмета в избиении Шерзата.
Также воспроизвели видео с очной ставки между двумя фигурантами — Шынгысом Бельгожаевым и Нурканатом Гайыпбаевым. На записи дядя погибшего утверждал, что именно Шынгыс воткнул нож в Шерзата.
21 мая суд ознакомился с видеозаписями следственных действий и очных ставок между допрошенными подсудимыми и потерпевшими.
Были озвучены ключевые фрагменты показаний одного из подсудимых — Абзала Шынасыла. Он заявил, что согласился взять на себя ответственность за произошедшее из-за давления как со стороны следствия, так и со стороны других фигурантов дела.
Абзал частично признал свою вину и подробно рассказал о событиях той ночи. Также он опроверг связь с группировкой "Хуторские".
Очередным допрошенным на заседании стал подсудимый Дидар Калиахмет. В своих показаниях он рассказал, как оказался рядом с местом происшествия и почему не стал вмешиваться в конфликт.
Подсудимый Дидар даже заявил о готовности пройти проверку на полиграфе, чтобы подтвердить свою непричастность к насилию и применению оружия в ночь трагедии.
16 мая суд просмотрел видеозаписи допросов подсудимых и очных ставок между подсудимыми и потерпевшими.
Завершены допросы подсудимых Азамата Токтаубаева, Нуркияса Ильясова, Шынгыса Белгожаева, Равиля Сакиева и несовершеннолетнего Думана Ыскака.
Подсудимый Дидар Калиахмет отказался от дачи показаний и попросил допросить его на следующем заседании.
Адвокат потерпевшей стороны намекнул на связь подсудимых с бандой "Хуторские".
Азамат Токтаубаев добровольно рассказал о своем предыдущем уголовном деле. Далее он признался, что ранее дал ложные показания в отношении другого фигуранта дела - Дархана Аскентая.
Позже в суде начался допрос несовершеннолетнего подсудимого по делу об убийстве Шерзата Полата.
Еще один фигурант дела Нуркияс Ильясов, также дал подробные показания о событиях той ночи. Еще он заявил об инсценировке задержания с участием СОБРа.
15 мая в суде адвокат пожаловался на съёмку подсудимого.
Также судья по делу призвал блогеров и комментаторов воздержаться от провокационных действий.
Вместе с этим было продемонстрировано видео, снятое очевидицей с балкона одного из домов по улице Менделеева. Кадры вызвали сильные эмоции у присутствующих – зал суда сотрясался от звуков плача и криков, раздающихся на записи.
После один из подсудимых – Нурбол Токтаубаев подробно рассказал, как развивались события в ночь трагедии. Также Токтаубаев опроверг обвинения в принадлежности к преступной группировке.
В заключение судья задал ряд уточняющих вопросов о моменте избиения потерпевшего Гаипбаева, поставив под сомнение последовательность показаний Токтаубаева.
6 мая в суде продемонстрировали записи с видеокамер магазина семьи Шерзата Полата. Также представили видео с ранними показаниями подсудимого Дархана Аскентая.
Аскентай сказал, что находился в шоковом состоянии после избиения и не мог адекватно оценивать происходящее.
Он заявил об избиениях и давлении со стороны полиции после задержания. Также сказал, что отказывается от своих прежних показаний. По его словам, они были даны под давлением сотрудников правоохранительных органов. Подсудимый отметил, что не согласен с предъявленным обвинением. Он рассказал свою версию событий той кровавой ночи.
Позже адвокаты подсудимых заявили ходатайство об отводе прокурора Даны Сарсенбай, обвинив её в предвзятом поведении и чрезмерной эмоциональности во время допроса. По их словам, представитель обвинения повышала голос, искажала суть задаваемых вопросов и оказывала давление на Дархана Аскентая. Инициативу поддержали все защитники, кроме стороны защиты Шерзата.
Судья отклонил ходатайство адвоката Ержанова.
Кроме того, в суде допросили сотрудника полиции, непосредственно принимавшего участие в раскрытии резонансного дела. Во время допроса адвокат семьи Шерзата Полата заявил о возможном монтаже ключевой записи. Речь идет о допросе Гайыпбаева в больнице.
5 мая адвокат подсудимого Дархана Аскентая выступил с рядом ходатайств, заявив о нарушениях в ходе следствия и требуя привлечь к делу новых свидетелей.
В суде зачитали показания отсутствующих свидетелей.
Напомним, в первой половине дня случайные свидетели дали показания по делу об убийстве Шерзата. Они рассказали, что видели тело, кровь и гильзы на месте преступления.
В суде также выступила жительница дома, расположенного рядом с местом трагедии. Наргиза Низаметдинова поделилась тем, что увидела в ночь нападения. Она сообщила, что в кровавую ночь кто-то дал команду стрелять.
Был допрошен житель близлежащего дома Сакен Акежанов. В ночь происшествия он наблюдал за происходящим с балкона своей квартиры на третьем этаже. Он сообщил, что Шерзата пинали около 10 парней.
Кроме того в начале заседания обсуждали видеозапись, появившейся в TikTok. На кадрах – улыбающиеся подсудимые, что вызвало волну негодования в соцсетях. В суде подняли вопрос: кто снял это видео и как оно оказалось в сети.
29 апреля были допрошены семь свидетелей, а также заслушаны депонированные показания Алдияра Махмета и Нурдаулета Байтурсынова.
В суде был показан фрагмент видеодопроса дяди убитого – Нурганата Гаипбаева. Из записи следует, что огнестрельное оружие на место происшествия принес Шерзат.
Знакомый одного из подсудимых Талгат Аширбаев рассказал, что видел ружье, которое вытащили из машины.
Также в суде просмартивали видео с допросами других свидетелей - друзей Шерзата.
Также были зачитаны показания покойного дяди Шерзата – Нурганата Гаипбаева. Был продемонстрирован фрагмент следственного эксперимента с его участием. Эксперимент проводился на месте трагической драки. На видео Гаипбаев подробно показывает, где и как происходило нападение и избиение. В списке нападавших он назвал имена всех подсудимых. У многих, по его словам, были ножи, спрятанные в барсетках.
Кроме того, патрульный раскрыл детали задержания по делу Шерзата Полата.
В суде также допросили свидетелей, оплативших за пиво и сигареты в магазине "Камажай".
28 апреля допросили еще одного свидетеля трагедии – Юлдаша Розыбакиева. По словам 19-летнего парня, они с друзьями на трех машинах приехали на место, где убили Шерзата, намного позже, когда всё уже произошло.
Суд также закончил допрашивать двух девушек – Дану Жаксыгельды и Эльмиру Нурбекову.
26-летняя Дана Жаксыгельды заявила, что в тот день подсудимый Абзал Шынасыл попросил ее полить энергетическим напитком нож, которым, по версии следствия, было совершено убийство.
Также она сообщила, что по дороге к магазину "777" она заметила на переднем сиденье автомобиля ружье.
Во время своих показаний Эльмира Нурбекова рассказала о давлении со стороны полиции.
Между тем прокурор Дана Сарсембай обратила внимание суда на несоответствия в рассказах девушки. Гособвинитель пристыдила свидетельницу за поведение, напомнив ей, что она мать четверых детей.
Адвокат семьи Шерзата ранее обратился к Эльмире Нуркеновой с острым вопросом от имени народа. Он усомнился в достоверности показаний свидетельницы.
18 апреля в суде были допрошены потерпевшие и свидетели.
Свидетельница Эльмира Нурбекова в своих показаниях рассказала о том, что происходило после драки у магазина. Также сообщила, что она и подруга гуляли в кафе с подсудимыми перед нападением на Шерзата Полата.
До показаний девушки в суде выступил друг убитого. По его словам, в день трагедии он и еще трое друзей Шерзата пришли помочь в магазине.
Также в суде выступили бабушка, мама и отец Шерзата Полата.
Отец Шерзата рассказал, с чего начался конфликт. Также он объяснил, почему вытащил нож в тот день.
Мать поделилась новыми подробностями событий. По её словам, две девушки, которые находились на месте событий, не только не попытались остановить происходящее, но и мешали оказанию помощи.
Она также рассказала, что ей не дали помочь раненному сыну.
Бабушка Шерзата попросила суд о снисхождении к одному из обвиняемых.
Также она заявила, что группа, участвовавшая в трагических событиях, действовала с заранее подготовленным умыслом.
Кроме того, она со слезами на глазах сказала, что воспитывала Шерзата с малых лет и была ему как вторая мать. По её словам, внук не был агрессивным и не лез в драки.
17 апреля в ходе заседания суда был определён порядок выступления сторон.
Судья подчеркнул, что все участники процесса будут заслушаны в полном объёме.
Ранее подсудимым задали вопрос, признают ли они свою вину и согласны ли с предъявленным обвинением.
Прокурор зачитала, от чего скончался Шерзат Полат.
Также были озвучены подробности обвинений против девяти фигурантов дела.
Ранее адвокаты подсудимых и потерпевшие обратились с просьбой перенести место судебного заседания в СИЗО в Алматы. Судья отказал в данном вопросе.
Кроме того, адвокат пожаловался на ущемление прав родителей обвиняемых.
Между тем, судья Ержан Жанузаков попросил участников воздержаться от интервью СМИ.
Напомним, трагедия произошла в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб.
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