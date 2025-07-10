Как усилить профилактику и не допустить использования взрывчатых веществ в террористических целях — эти и другие вопросы стали главной темой совещания Антитеррористического центра, которое прошло в Астане 9 июля, передает BAQ.KZ. В центре внимания — противодействие экстремизму, усиление межведомственного взаимодействия и выработка превентивных мер, способных сработать до того, как угроза станет реальностью.

Рассмотрены состояние и меры повышения эффективности профилактики экстремизма, а также недопущения использования взрывчатых веществ и их прекурсоров в террористических целях, — говорится в сообщении пресс-службы КНБ.

В результате совещания участники пришли к конкретным договорённостям: как усилить безопасность, кто за что отвечает и как наладить чёткую координацию между службами — особенно на местах.