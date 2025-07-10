Казахстан усиливает безопасность: в Астане обсудили антитеррористические меры
За одним столом собрались руководители спецслужб, правоохранительных и центральных госорганов, а также представители акиматов из всех регионов страны.
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Как усилить профилактику и не допустить использования взрывчатых веществ в террористических целях — эти и другие вопросы стали главной темой совещания Антитеррористического центра, которое прошло в Астане 9 июля, передает BAQ.KZ. В центре внимания — противодействие экстремизму, усиление межведомственного взаимодействия и выработка превентивных мер, способных сработать до того, как угроза станет реальностью.
Рассмотрены состояние и меры повышения эффективности профилактики экстремизма, а также недопущения использования взрывчатых веществ и их прекурсоров в террористических целях, — говорится в сообщении пресс-службы КНБ.
В результате совещания участники пришли к конкретным договорённостям: как усилить безопасность, кто за что отвечает и как наладить чёткую координацию между службами — особенно на местах.
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